Adele減磅後首次公開亮相SNL做主持　預告相隔5年後推出新專輯？

現年32歲的英國天后Adele於2008年推出首張專輯《19》即全球爆紅，不過Adele每次推出碟後就會沉寂好一段時間，對上一次推出的專輯《25》已是5年前的事了。昨日（19/10）她就在Instagram宣布回歸樂壇，更會首次擔任《Saturday Night Live》（簡稱SNL）的主持人！

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對於將擔任10月24日全新一集SNL的主持，Adele表示感到既緊張又興奮，並透露自己一直都很想當SNL的主持，只是仍未遇到好時機。而即將播出的一集就會有23歲的美國創作女歌手H.E.R.任表演嘉賓，加上今次是Adele瘦身後首次公開亮相，有不少歌迷都非常期待Adele的新造型及會否在節目中大獻歌喉。

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Adele對上一次現身SNL已經是2008年，亦是美國總統大選前夕，這次再度撞正大選，她自己都忍不住笑言12年就像是一個循環。另外，有消息指Adele將於年尾推出新專輯，而今次擔任SNL主持能同時為即將推出的兩首新歌《Chase The Shadows》和跟Janet Jackson合唱的《Queen》進行宣傳。