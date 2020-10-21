【音樂說】田蕊妮憶亡母感觸落淚：我覺得我太唔體諒阿媽！

香港電台第二台推出全新節目《音樂說》，尋訪不同嘉賓，以音樂細訴各人的故事。節目主持王耀祖邀請田蕊妮作客，透過歌曲回憶成長經歷，由家庭、工作至價值觀，細訴五味人生的轉變。

縱然田蕊妮演員的身份最為人熟悉，但她從沒想過會當上演員。

父親鼓勵唱歌：佢叫我參加比賽

縱然田蕊妮演員的身份最為人熟悉，但她從沒想過會當上演員：「我細個冇諗過做演員，同其他小朋友講我想做model，但我嗰時好肥，被佢哋笑我只可以賣孕婦裝，搞到自己都冇自信。」談及人生與音樂的淵源，田蕊妮定必要數到田爸爸，由於爸爸是鄧麗君的歌迷，的歌曲可謂伴隨她成長的兒歌，三歲的田蕊妮已能唱出整首《月亮代表我的心》。「因為由細到大我都鍾意唱歌，係受爸爸嘅薰陶，覺得自己唱歌好叻，後來就係爸爸叫我參加歌唱比賽而入行。」

田蕊妮自言自小性格高傲，常靠直覺判斷別人，讓初相識的人都為之卻步，然而杜汶澤讓她改變不少。

初入行演戲欠想像 葉德嫻成啟蒙者

田蕊妮自言自小性格高傲，常靠直覺判斷別人，讓初相識的人都為之卻步，然而杜汶澤讓她改變不少。她又說，勝出歌唱比賽（亞視《未來偶像爭霸戰》）後，她被公司投閒置散兩年，直至完成中五畢業，公司才安排她演戲：「我最初好反感，我明明係歌手點解要我做戲。第一日埋位，導演叫我喺廠內望住個天有雀仔飛過，我反問佢『冇雀仔喎』，佢要我靠自己想像，但冇人教過我應該點做。」

她感激當時導演很有耐性，沒有要求換角。後來有同事着她去認識杜汶澤，指對方是個戲痴，非常樂意分享演戲心得：「我喺亞視識阿澤嗰時，對做戲完全冇概念，我又唔鍾意睇戲，但佢每一句說話都離唔開做戲，係佢帶我了解戲劇嘅世界。」而啟發她學懂享受演戲的，是在電視劇《縱橫四海》首次合作的葉德嫻：「Deanie姐同我講：『一個演員係冇樣㗎，只要你投入飾演，每一個人都能夠成為發光體。』我嗰刻突然好似打咗支（強心）針，決心我要做發光體。」

去年，田蕊妮推出歌曲《最親》獻給在天上的母親，她接受港台節目《音樂說》時，憶談與母親的關係仍不禁落淚。

去年，田蕊妮推出歌曲《最親》獻給在天上的母親，她接受港台節目《音樂說》時，憶談與母親的關係仍不禁落淚。

她有感母女之間的關係既愛亦矛盾，甚至某天突然察覺父母年老的一面時，心理上都未能接受：「我覺得我太唔體諒阿媽，有時只覺得自己接受唔到佢老，接受唔到佢身體有問題。我仲以為佢有疑心病，所以亂諗嘢。」直至母親確診癌症，讓她學懂接受現實，珍惜還能共處的時間，讓她上了寶貴的一課：「媽媽畀咗個經驗我去明白，要學習聆聽。而家就算奶奶或爸爸同我講咩，我都會盡量去了解老人家嘅諗法。佢亦令我真正體會到咩叫『老病死』，係人生必經階段。」

愛貓 Momo 月前突然病逝，讓田蕊妮再次上了生命的一課。

愛貓突然離世：教識我咩係「無常」

愛貓Momo月前突然病逝，讓田蕊妮再次上了生命的一課。她在港台節目中首次開腔憶述當日經過：「Momo嘅離世教識我咩係『無常』。成件事好突然，我當時仲同佢傾緊偈，讚佢好靚、好可愛，下一秒佢突然就心臟病發，嘭一聲就瞓低咗，好似做戲咁。原本好溫馨嘅畫面，下一刻我就攬住佢叫『唔好呀！』......」當時的她感覺全世界彷彿停頓了，不斷盼望能時光倒流，但現在她回想已能釋懷。

亞視21年前「經典」月曆出土 田蕊妮：㸃解嗰陣會梳個咁嘅髮型！