專訪︱陳奕迅親自感受新歌魔力　自認變得眼淺：10年前唔會咁！

陳奕迅（Eason）繼早前翻唱2001年代表作《Shall We Talk》後，近日推出全新廣東作品《致明日的舞》，並在今日（21/10）於各大音樂平台上架。早前Eason透過視像會議形式接受《香港01》訪問，期間更不時哼起新歌，表現得相當雀躍。

Eason推出全新廣東歌《致明日的舞》，由林家謙作曲，Oscar填詞。（唱片封套）

親試新歌魔力：聽完心情會舒服啲！

新歌由林家謙作曲，Oscar填詞，旋律輕鬆悠然，令人聽起來感到舒暢，而且有種釋懷的感覺。他亦分享自己聽新作時感受到的魔力：「嗰日一起身，心情唔知點解唔係咁好，好似係特登畀個機會我試下，聽完係咪真係好番。我聽完第一次都仲係有啲唔開心，之後再聽多次，都唔係好開心，但係好似有啲幫助；再聽第三次，又真係會舒服啲，始終個節奏同旋律的確可以令我放鬆。」

Eason坦言，每次聽到《致明日的舞》都會覺得感動，但背後反映自己在情感上出現變化：「我相信廿年前，或者十年前都好，都唔會有呢種感覺。係咪人大咗會容易喊啲呢？點解會感性咗呢？到依家我會多咗呢啲疑惑，可能係年紀大啲，經歷多啲，人就會容易有感受，同理心都愈來愈大。我以前好鍾意講笑，但係個人開始認真咗，但係依然唔想咁嚴肅。」

Eason坦言，現在每次聽到《致明日的舞》都會覺得感動，但十年前的自己絕對不會有同樣感覺。（影片截圖）

欣賞林家謙作曲才華：佢係天才！

談起今次與林家謙合作，他透露自己近兩年都有互相聯絡，在聽過他的作品後，認為對方非常具音樂才華：「我覺得佢把聲好特別，啲歌係寫得好好，佢係一個天才，無師自通，都冇乜點學過（作曲），好叻仔，所以好想同佢合作。」他又笑指自己年紀漸長，希望與新生代音樂人合作：「記得潘迪華姐姐講過：『我都咁上下年紀，梗係同啲後生嘅人玩下。』我覺得呢樣嘢好啱，既然林家謙同Oscar都係後生仔，就搵佢哋啦，依家都仲有啲歌傾緊點玩。」

經過今次合作，Eason認為林家謙和Oscar思想已經十分成熟，在他們身上看到一份衝勁。談起林家謙的作品，Eason直言每一首歌都愛聽，當中尤其喜歡他的出道作《下一位前度》，他說：「有一排個人燥底，但係我一聽前奏嘅鋼琴聲同弦樂，我即刻放鬆晒，唔知點解，呢首歌對我嚟講好自癒，令到自己即刻冷靜咗。」他亦聽過《特倫斯夢遊仙境》，認為Oscar筆下的歌詞有趣，寫出年輕人的活力。

除了《下一位前度》，Eason亦喜歡《拼命無恙》：「佢嘅風格唔似一般成日聽到嘅廣東歌。」

為免影響心情 不再長時間睇新聞：知道有件事發生就得

《Shall We Talk》和《致明日的舞》同樣以都市人的精神健康出發，前者希望鼓勵聽眾打開與身邊人的溝通隔膜，而後者則以舞蹈比喻人生，為明天跳出新希望。被問到是否有意透過作品喚醒市民對精神健康的關注，Eason坦言自己從未想過，但發現自己不自覺地想深入了解精神健康問題，他又指：「有時只係想喚醒大家，唔好標籤精神病患者，覺得佢哋有某一種反應同思維，你點知自己冇呢？」

被問到如何在現時社會氣氛下保持樂觀，Eason坦言除專注音樂創作外，亦會減少看新聞的時數。他覺得現時大部分新聞都令人感到抑鬱，認為少看新聞會對自己有幫助：「其實新聞報道不斷重複，唔需要睇咁多，知道有件事發生就得。我可能會對新聞有感受，但係嗰篇新聞唔係直接同我有關。點解我要咁緊張，甚至係太過投入呢件事呢？我最開心嘅係錄音、創作，其實都係間接地關心緊呢個世界，都係做緊一樣嘢係令人放鬆。」