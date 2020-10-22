楊千嬅年底搞6場跨年演唱會　對如期舉行有信心：有心跳就有希望

早前楊千嬅出席紀錄片首映禮時承認，將在今年12月於紅館舉行演唱會。主辦單位宣布，落實，千嬅將會舉行共6場「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」，日子為在2020年12月23 - 26日（晚上20:15開場）、31日（晚上21:30開場），以及2021年1月1日（晚上20:15開場）。主辦單位與千嬅經過協商後，會捐出演唱會部分收益，給予母親的抉擇、香港現場演出及制作行業協會。

楊千嬅落實12月舉辦演唱會 唔怕杯葛：會理性處理情緒

千嬅在紀錄片發布會上證實，坊間傳12月舉行演唱會的消息屬實。（葉志明攝）

楊千嬅去年舉行了「MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會」，但礙於疫情關係，令部份巡唱場次受阻，但仍無阻她再度踏上紅館舞台的決心。今次「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」就是一個全新創作的演唱會，由舞台設計、歌單、服裝等等都是全新編排。

楊千嬅將在12月底舉行共6場「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」。

千嬅：其實我係一個超癲嘅人

早前千嬅為演唱會拍攝海報，她表示近年發生許多未能估計的事情，沒想到站在舞台上唱歌也會是很困難的事，雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事，她仍然相信自己的能力及夢想。她說：「今次係一個跨年騷，雖然有時睇唔到前路點行，不過自己要相信同有動力，我仍然相信有心跳就有希望，想將呢個正能量帶出嚟，喺我25年嘅演藝生涯中，最值得回憶係所有博命嘅過程，其實我係一個超癲嘅人，決定做一件事就一定要到做為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，有啲朋友叫我唔使咁搏命，但係人生最有意義並唔係得到過程，而係好實在咁活着，呢個滿足感好大。」