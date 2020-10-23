港台連續兩年不辦十大中文金曲頒獎禮　獎項減「十優歌手」成歷史

香港電台今日（23/10）中午公布，《第43屆十大中文金曲》在疫情的影響下，將不會舉辦實體頒獎音樂會。頒獎禮將第二年以跨媒體特備節目《第43屆十大中文金曲·音樂說》的形式進行，並於2021年1月16日，透過港台電視31、香港電台第二台及港台網站，總結香港樂壇過去一年的成績及宣布獎項結果。

傳叱咤樂壇頒獎禮重新舉辦 將閉門進行改以網上直播

港台宣布，將會連續第二年取消「十大中文金曲」實體頒獎禮。（資料圖片）

港台表示，為了令獎項更聚焦，《第43屆十大中文金曲》於獎項類別作出修改及統一名稱，並會縮減獎項，「優秀流行歌手大獎」和「最佳進步獎」將會取消，本屆的獎項包括：「十大中文金曲獎」、「十大中文金曲新人獎」、「十大中文金曲國語歌曲獎」、「十大中文金曲男歌手獎」、「十大中文金曲女歌手獎」、「十大中文金曲樂隊／組合獎」、「十大中文金曲CASH創作歌手獎」、「十大中文金曲最佳中文唱片獎」、及「全球華人至尊金曲獎」。獎項的評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分。

港台公開「第43屆十大中文金曲」的宣傳海報。（香港電台提供）

本屆的主題為「音樂說」，表達當世界在疫情的陰霾下，音樂人如何堅持音樂創作，守護本地中文流行樂壇，讓音樂說故事。而港台今年特意選擇了紅館作為這個跨媒體節目的拍攝場地，並港台邀請多位歌手參與其中，第一輪的宣傳項目亮相的包括AGA（江海迦）、周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、馮允謙及關智斌。

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