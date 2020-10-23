陳奕迅為新歌MV練舞兩日　邀林家謙班底執導：佢哋好畀心機！

陳奕迅（Eason）新歌《致明日的舞》今日（23/10）推出MV，故事由素人擔任主角，Eason笑言以往MV大多數都是由他演出，怕大家感到沉悶，這次希望借助他人去演繹MV故事，帶來新鮮感之餘又能充分傳遞新歌訊息。

Eason邀請素人擔任MV主角。

整個MV中，雖然Eason只是參與最後跳現代舞的一小部分，但這亦是Eason的新嘗試。他為拍攝用兩日時間排舞，他跟老師上堂學習舞步後，翌日就與MV中的演員一起綵排。他直言今次拍攝感受深刻：「我與演員們一起跳舞時，有teamwork感覺，大家做到同步好有feel!」

《致明日的舞》MV由Sheng Wong及Maggie Leung執導，二人過往曾為林家謙《下一位前度》、《拼命無恙》、《just carry on》等作品拍攝MV。Eason早前接受《香港01》訪問時坦言，因為林家謙才促成這次三人的合作，他大讚Sheng和Maggie水準高，又大讚二人在拍攝《拼命無恙》MV時充滿拼勁：「點解佢哋可以拍咁多嘢嘅？又要去台北，又要喺香港拍，呢個（MV）好揼本，好畀心機，點解呢兩個導演可以咁投入？就係因為熱情。」

Eason看過林家謙的MV後，決定找Sheng和Maggie合作。（影片截圖）