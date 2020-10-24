【中國好聲音】趙紫驊爆冷出局無緣九強　網民嘲諷：中國好黑幕！

休戰一個星期後，內地選秀節目《中國好聲音》正式進入九強爭霸賽，參賽者經過一對一決戰後，結果再由在場51位媒體代表投票，落敗一方將直接被淘汰。每位導師擁有一次「封印」權利，在每輪學員抽籤前使用，避免抽中對方實力超卓的選手，增加晉級九強的機會。

單依純今晚兩度被使用封印權。（直播截圖）

昨晚（23/10）最令人驚訝的結果出現在第二場比賽中，李宇春派出趙紫驊挑戰李健戰隊，並決定使用封印權，避免愛徒遇上近期狀態極佳的單依純，經抽籤後趙紫驊與蘇偉競逐九強席位，而李健在賽前認為二人實力懸殊，不看好愛徒能勝出。

然而，似乎評審不太喜歡趙紫驊今場所唱的原創作品《爸，你在哪裏》，最後他以票數22:29爆冷落敗，馬上被淘汰出局。結果一出，李宇春只能目送愛徒離開，從她的眼神，可見她對趙紫驊非常不捨。

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談到趙紫驊的創作實力，李榮浩對他給予高度評價：「從以前的《一滴淚的時間》到現在這首歌，創作到別人心裏，其實真的是會在一瞬間讓大家記住的。有生活才能寫得出來，這是首非常好的作品。我相信他把原創賽道變得更有意義。」李健則指：「他在原創上遙遙領先，無人能及，他比很多真正的原創歌手要好很多！」

李榮浩肯定趙紫驊的實力，事實上趙紫驊曾短暫成為李榮浩戰隊一員。（直播截圖）

李健認為趙紫驊實力比當今大部分唱作歌手更強。（直播截圖）

有部分網民看到結果後，認為趙紫驊的作品令自己非常感動，但最後卻被淘汰，懷疑當中有黑幕，更將節目名戲稱「中國好黑幕」和「中國好內幕」。不過，亦有網民覺得今晚蘇偉表現穩定，而且完全符合李健的要求，因此賽果很合理。