糖兄妹開演唱會賀成軍十年　只演一場未夠喉：唱完覺得冇事發生過

糖兄妹在十周年再度合體，早前先後推出專輯《Sugar Box》及舉行線上音樂會，昨晚（24/10）更在海洋公園怡慶坊舉行《預見十年音樂會》，為疫情爆發後首個實體演唱會，獲陳瀅、鄺潔楹、黃美棋等圈中好友現身撐場。演唱會先以成名作《我最愛糖》及糖妹作品《在這家》揭開序幕，其後二人先後唱出《別煩著我》、《一個人咖啡》、《自話自說》等作品。

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糖妹在演唱會前接受《香港01》訪問時透露，今次演唱會只有不足一個月時間籌備，但認為機不可失：「之前做咗個XR音樂會，收視率都好好，但係本身諗住今年可能真係冇實體，都起碼有個線上，點知突然間有呢個位置畀我哋，咁當然做啦！」

即使準備時間倉促，但糖兄認為問題不大：「其實有一定難度，始終今次係一個正常時間嘅演唱會，都要預備番咁上下數量嘅歌。好彩今次都係自己歌，同埋搵番以往幫開我哋嘅樂手，所有嘢都比較容易做咗。」他們本來擔心門票銷量未如理想，但最後不足一個星期就賣出全數450張門票，直言非常幸運。

今次糖兄妹能順利開實體演唱會，二人直言非常幸運。（葉志明攝）

今次糖兄妹亦演繹從未曝光的新歌《天天連載》（暫名），糖兄坦言這是送給現場觀眾的禮物，希望透過新歌表達對歌迷的誠意：「過咗十年，我哋從來都冇忘記過佢哋。我哋一直搵機會親身話畀佢哋知，我哋係真心想多謝佢哋。所以呢首新歌係專登留番今晚，既然佢哋鍾意我嘅音樂，我哋就率先將我哋嘅音樂，第一時間畀佢哋聽。」

今次演唱會只有一場，糖兄妹直言未夠喉，糖妹笑指：「我唱完Rehersal都唔知發生緊咩事，可能唱完今晚都係覺得冇事發生過，想聽日繼續。」糖兄指：「要睇情況，都冇得夾硬嚟，場地只可以提供到今日。睇下反應如何啦，相信公司都好希望可以再開。」