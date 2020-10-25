AGA亮相直銷節目「帶貨」　新碟限量版卡式帶二手炒價破千元大關

ViuTV自上周日（18/10）起，於深夜播放直銷1節目《The Club X MOOV激安百貨》，首集由趙學而及ERROR成員肥仔（梁業）和保錡（吳保錡）主持，並邀請歌手AGA（江海迦）擔任嘉賓。AGA在節目中除介紹新碟《So Called Love Songs》及現場唱歌外，更推銷限量版卡式帶套裝，變相「帶貨」。

AGA現身宣傳新碟《So Called Love Song》。（節目截圖）

據節目中介紹，這盒本來不作公開發售的卡式帶，除收錄新歌《So Called Love Song》外，亦收錄張敬軒《空手而來》的Demo《Lovestory2》。AGA坦言自己才是第一次看到卡式帶真身，又指自己希望都擁有一盒：「（《Lovestory2》）擺喺呢個cassette裏面，亦都記錄住我自己出道第一年到依家，算係secret track嚟！」

事實上，近年樂壇掀起一股復古風，不少歌手都會製作特別版卡式帶專輯，例如梁詠琪推出過《B面第一首》限量卡式帶，爆紅台灣偶像劇《想見你》推出原聲大碟時，亦另外製作限量版，將伍佰《愛情的盡頭》卡式帶復刻，連同CD一併出售。而新晉女子樂隊FIESTER曾為宣傳單曲《徘徘徊徊》製作限量卡式帶。今次AGA推出卡式帶反應熱烈，不但在短短一周已經售罄，更掀起一股炒風。記者曾登入二手買賣網站，發現有成功搶購《So Called Love Song》的賣家，在收貨翌日就轉售專輯，標價達$1080，比節目所標示的售價$180高出5倍。

卡式帶限量版已經售罄。（網上截圖）

又有賣家放上網炒！（網上截圖）