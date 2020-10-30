傳許志安上《Chill Club》試水溫成功　獲公司安排錄新歌復出

離上年「安心事件」已經18個月，早前許志安應ViuTV邀請復出，在音樂節目《Chill Club》中大唱兩首正東時期經典作，慶祝寶麗金50周年。今日更有傳安仔已獲公司安排「復出」，並正錄製新歌。

【Chill Club】許志安再上台唱歌只講一句話 選曲暗藏復出心聲？

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今年6月，安仔現身《Chill Club》錄影現場，在接受傳媒訪問時指，自己經過一段時間沉澱後，自己已經準備好復出，但未明確表示有復工安排：「唔敢講未來係點，但我一定100%比以前好，復出唔敢講，交畀公司。同自己講係咪Ready，我太太（鄭秀文）同我講要100% Ready，心態要有正面，我問自己真係可以，有少少緊要，見好多朋友，要有勇氣承擔面對。」

有傳許志安獲公司安排復出，並正錄製新歌。（資料圖片）

相隔4個月，有消息指安仔所屬的唱片公司太陽娛樂有意為安排許志安復出，並已準備錄製新歌。記者曾向唱片公司查詢，發言人指暫不回應有關傳聞，如日後有相關消息將再對外公布。另外，事件另一主角黃心穎主演的劇集亦逐步解封，其中她參演的《堅離地愛堅離地》將在明年播出。