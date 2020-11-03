音樂說︱韋羅莎憶亡父哽咽　緊記摯親教誨：佢提醒我係半個拉丁人

近日公布懷孕的舞台劇演員韋羅莎，接受港台節目《音樂說》訪問時，談及與亡父的相處點滴，期間感觸良多不禁哽咽。西班牙籍的父親性格熱情開朗，喜愛跳舞，會讓年小的Rosa踏上梳化一同起舞，她回想童年長期在音樂及表演的氛圍下成長，十分愉快︰「爹哋幫我哋拍落好多家庭短片，有家姐表演《壞女孩》，有我喊嘅片段，又有爹哋訪問我『當選港姐』嘅問答。佢自己又會買七彩繽紛嘅假髮扮魔術師表演，係（令我有）一個好開心、繽紛嘅童年。」

韋羅莎接受《音樂說》專訪。（香港電台第二台提供）

受亡父影響重視家庭觀念

Rosa坦言全因父親的身教及言教，令她十分重視家庭觀念。自她六、七歲起，父親便會經常抽空與她聊天交心，他1比Rosa年長近50歲，不時祈求上天讓其見證女兒每個成長的重要時刻，更以身作則從不把工作帶回家︰「我爹哋好盡力去建立同我嘅關係，星期日一定係同屋企人過。佢會帶我哋去山頂放風箏、去釣魚，我好欣賞同多謝佢咁做，潛移默化到我將屋企人放喺第一位。」Rosa憶及父女在車內一段最深刻的對話︰「爹哋話我係一個海綿，一定要對身邊事物保持好奇心，不斷吸收、學習。佢話我too Chinese，提醒我同時係半個拉丁人，唔好忘記要有熱情嘅一面。」

2009年，Rosa父親在台灣病情急轉直下，幸得導演及好友體諒和協助，讓她在演出期間都能立即起行回台陪伴父親︰「當時佢喺深切治療部插晒喉，我陪咗佢8日，每日喺耳邊同佢傾偈，又帶埋佢最鍾意嘅音樂播畀佢聽。」

Rosa指全因父親的身教及言教，令她十分重視家庭觀念。（香港電台第二台提供）

《人車誌》記錄人生新階段

與老公張銘耀相愛20年，二人近日宣布踏入人生新階段，迎接新生命來臨。被問到代表二人愛情的歌曲， Rosa卻選擇陳奕迅的《人車誌》，她解釋︰「我哋正式一齊住冇耐就買咗二手車，攞車後上車播嘅第一首就係《人車誌》，我哋就一齊唱『我有車，我有壓抑需要發射』，後來再換車、建立家庭、養狗，每次聽呢首歌都感覺又過咗一個人生階段。」

代表與丈夫的歌，居然不是情歌。（香港電台第二台提供）

與麥浚龍合唱《黑盒》感夢幻

熱愛唱歌的Rosa去年與麥浚龍合唱單曲《黑盒》，她直言從沒想過能推出歌曲︰「嗰時我喺屋企冇嘢做，就拍低自己唱歌（嘅片段）放上社交平台。過兩日就收到 Juno 電話邀請合唱，我第一下反應係『你唔好玩我啦，你係咪認真㗎！』」很快Juno便給她Demo及歌詞，直至歌曲推出仍感覺非常夢幻。

韋羅莎飾演的「寒玲」，早在the album最後一首歌《沐春風》中出現過。（rosamvelasco@Instagram）