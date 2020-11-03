林家謙包辦《一人之境》曲詞編監　大熱歌竟然係「賣淨貨」

唱作歌手林家謙（Terence）今日（3/11）現身中環出席綠色音樂會啟動禮，受到疫情影響，他已有一段長時間沒有在觀眾面前唱歌：「呢段時間數一數二有觀眾嘅Occasion。（有觀眾特別投入？）有冇觀眾我都係投入自己世界，我成日都當周圍冇人咁唱，我會舒服啲。」

林家謙現身中環出席綠色音樂會啟動禮，受到疫情影響，他已有一段長時間沒有在觀眾面前唱歌。（梁碧玲攝）

家謙即場獻唱了兩首個人作品，包括《一人之境》以及《Just Carry On》。其中《一人之境》更是由家謙一手包辦曲、詞、編，監，他分享了歌曲創作背後的故事，除了講出自己內向的性格外，更令他思考在疫情期間如何自處：「某程度上講緊自己，我係一個內向嘅人。有時好多新朋友嘅場合就會覺得唔舒服，點樣同大家Connect到係一個大難題。自己唔識去Icebreak，想道出一班人一齊，看似好多人陪住你，其實你都會覺得寂寞，好似抽離咗又或者格格不入咁。我相信唔少人都好有共鳴，想講自己呢方面嘅性格。」

《一人之境》更是由家謙一手包辦曲、詞、編，監，他分享了歌曲創作背後的故事。（IG/ @terencelam0903）

他續說：「第二係疫情關係，大家真係變咗一人之境，甚至係四人之境，就開始諗身邊淨返咁少朋友係咪一件壞事。亦思考平時嘅相處好緊要，唔可以覺得每分每秒都好多人陪住，而自己唔識同自己溝通，都係呢首歌嘅訊息。」原來《一人之境》的曲是家謙五、六年前的創作，他笑言是「賣淨貨」：「呢首歌係五、六年前嘅Melody，係最舊賣淨嘅Demo，自己攞埋嚟唱。」

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