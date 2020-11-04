林家謙被視為「叱咤」大熱　直言冇期望：啲人成日話我唔識唱歌

一年一度的樂壇頒獎典禮還有不足兩個月便舉行，獎項就像是歌手們的成績表，表揚他們過往一年的努力。唱作歌手林家謙（Terence）去年勇奪「叱咤樂壇生力軍」金獎，今年亦被視為叱咤男歌手三甲人選，不過他就謙虛表示奪獎機會近乎不可能：「今年難啲，新人嗰年會有好多優待，但第二年要好努力先有更多嘅認可。我係朝住冇成果方向去做，因為如果諗有嘢，一但冇就會好失望。」

林家謙出席綠色音樂會啟動禮，被視為叱咤男歌手三甲人選的他就謙虛表示奪獎機會近乎不可能。（梁碧玲攝）

家謙今年先後推出《拼命無恙》、《一人之境》以及《特倫斯夢遊仙境》，歌曲在各大電台都能打入三甲位置，他亦滿意自己的成績：「對得住自己嘅Career，算係幾默默地去做歌。」三首歌曲當中，家謙最喜愛的是《拼命無恙》：「最鍾意《拼命無恙》，其實都唔係點解釋到，可能夕爺（林夕）嘅詞幫到好多，加咗啲墨水、好深嘅層次落首歌度。」

至於被視為「叱咤男歌手」大熱，家謙坦言對獎項沒有期望。（梁碧玲攝）

至於被視為「叱咤男歌手」大熱，家謙坦言對獎項沒有期望：「我成日都唔係被視為歌手，啲人都成日話我唔識唱歌，所以有關歌手嘅，我都冇咩Expectation。反而幕後位置、作曲就會有信心啲。」

另外兩位「叱咤男歌手」的大熱分別是許廷鏗（Alfred）和馮允謙（Jay），家謙大讚Alfred勤力，而Jay亦非常有個人風格：「Alfred係超勤力，我好佩服佢每年都出新碟，好犀利。Jay Fung唱歌好有自己風格，喺香港比較少，佢值得好多。」目前是獨立歌手的家謙暫未考慮簽唱片公司：「時機未去到好成熟，未Ready同一間公司合作住。慣咗自己做嘢，如果同人合作要放低自我執著嘅嘢，唔知自己呢刻Ready未，再沉澱多陣先。」