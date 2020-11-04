MIRROR成軍兩年終於出碟　隊長Lokman透露2021年有望開演唱會

人氣男子組合MIRROR成軍兩年，日前就推出兩周年團歌《One and All》大曬兄弟情。新歌記錄了MIRROR一直走來的點點滴滴，由參選《全民造星》、去到正式出道，舉行首個演唱會等等，每個時刻都令「鏡粉」（MIRROR粉絲名稱）回味無窮，他們亦一直陪伴MIRROR成長。

人氣男子組合MIRROR成軍兩年，日前就推出兩周年團歌《One and All》大曬兄弟情。（IG/ @mirror.weare）

MIRROR出道兩年先後推出6首團歌，包括《一秒間》、《ASAP》、《Reflection》等等，而成員姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）以及柳應廷（Jer）亦分別推出Solo歌，相信「鏡粉」最想知的一定是MIRROR幾時出碟！

他們今日（4/11）接受《香港01》專訪時就帶來好消息，隊長楊樂文（Lokman）透露新碟即將推出，當中會有21首歌，歌曲數量相當於推出兩張大碟，未知售價多少。Lokman又說，如果疫情情況有改善，下年更會有機會舉行演唱會：「專輯即將推出，下個禮拜開始接受預訂，入面包含咗6首MIRROR歌曲，《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》，《One and All》，仲有5位成員推出過嘅個人作品，《亞特蘭提斯》、《二期大樓》、《二期大樓》、《一所懸命》、《水刑物語》、《特登》等等。入面有21隻歌，下星期就接受預訂。希望疫情好返啲，睇下下年年中有冇機會開演唱會，因為都太耐冇現場表演過畀大家，都好技癢。你哋好想睇我哋表演，我哋都好想表演畀你哋睇。」

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