本週Jer住你｜爆有歌手為顧及感情唱懶音　麻利直斥：係你垃圾！

現與「Do姐」鄭裕玲主持《口水多過浪花》的商業電台叱咤903 DJ麻利，早前在社交網站分享討論正音的文章，希望新一代歌手開始重視咬字，否則會讓下一代懶音問題更嚴重。近日她接受網台節目《本週Jer住你》邀請，再與音樂人談歌手懶音問題。

麻利接受《本週Jer住你》訪問。（節目截圖）

懶音竟然係唱歌Style？

談到今次以懶音為主題，其中一位主持徐繼宗爆料，指某女歌手派台歌「成首歌有99%嘅位置應該會有懶音，佢全部都有」。麻利分享指，有某位歌手指自己唱懶音是一種風格，令她相當生氣：「人哋唔知係style嚟，佢哋會以為係正確（發音）。平日講嘢就唔使咁誇張，但係依家係講緊一個作品喎！正如畫家畫畫都唔會留啲鉛筆痕，唔係嘅話你又唔知佢係懶，定係一種風格。有啲界線係冇得含糊，報新聞、做電視、唱歌係唔可以有懶音。」

麻利忍不住直斥未能兼顧感情而唱懶音的歌手垃圾，三位主持人即刻爆笑！（節目截圖）

執着咬字無法兼顧感情？

麻利亦指，有歌手曾向她提出，如果要執著咬字，他就無法兼顧感情。她認為這只是一個藉口，更直言：「如果你顧咬字但係顧唔到感情，其實係你垃圾囉！你食緊飯都撳電話啦，揸緊車都聽歌啦，踩緊單車都傾到計㗎！你係multi-task到，你就係要練到佢變成你嘅常態、基礎，咁先去唱歌囉！」他們亦提到梁漢文6年前推出過《懶音哥》，以一連串懶音寫成歌詞。麻利直言放在今日提醒自己同樣合適：「係時候攞返出嚟畀大家聽啦！尤其是當你唔知自己有呢個問題，我唯有勸啲同學咁做，因為上網睇文字，如果你唔識拼音，你根本唔知兩個音有咩分別，一定要有片先得。」

梁漢文2014年推出《懶音哥》，讓一眾樂迷意識懶音對歌曲的影響。（資料圖片）