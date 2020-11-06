全民造星III｜龔柯允人靚聲甜成功入圍　林二汶反狠批：有啲見底

ViuTV綜藝節目《全民造星III》昨晚（5/11）播出第四集，眾參賽者陸續出場參與前哨戰，爭奪50個入圍名額。最新一集中，現年35歲，入行13年的馬來西亞歌手龔柯允（Karen）出場演唱英文歌獲得三盞藍燈通過，雖然成功晉級，但評判郭偉亮（Eric Kwok）直言：「覺得（你）冇喺個heart度唱出嚟。」

Karen演唱英文歌《In Love Again》，Eric Kwok坦言她的演出有「一百分」，但直言演唱時不夠誠意。（影片截圖）

Karen演唱英文歌《In Love Again》，Eric Kwok坦言她的演出有「一百分」，但指她演唱時不夠誠意。

而導師林二汶雖然開頭滿心期待，惟她後來開始蹙眉沉默，最後並沒有挑選到Karen。事後林二汶解釋，不揀選Karen的原因是認為她「有啲見底」，「因為佢係Casting已經表現咗佢最好嘅嘢，咁佢一定會比其他人優勝啲嘅，佢係一個好嘅歌手嚟。但我就真係睇唔到個空間喺邊，啫係我睇唔到跟住落嚟個可能性喺邊度。呀！應該咁講，我對佢唔好奇。」不過Karen最後都成功入圍，被撥入彭秀慧的組別。

25歲的沈瞳伽 （Esta）被派入復活區後，在後台鬧爆評判。（影片截圖）

今集另一亮點是入行5年，25歲的沈瞳伽 （Esta）。Esta面試時已被批其衣着品味、髮型、身形需要改善，又指面試照片和真人相差甚遠。Esta演唱完畢後未能成功入圍，需要復活區等待候補位置。他於台上懇求評判多給他一盞藍燈，卻獲評判一致拒絕。事後他心有不甘，在台後鬧爆：「究竟呢個比賽，評判評分嘅準則，係咪足夠專業？條界線喺邊度？係咪對每一個人都一視同仁？其實依家我哋唔係玩緊比賽，係畀人玩揀老婆、揀老公。完全睇唔出呢個係一個比賽！」

另外，前晚（4/11）第三集出場的參賽者江宏基（Timothy）街舞表現出色，有網民大讚他型爆、有水準兼有實力，「睇到我流口水」。有人認為他十足十前無綫主播柳俊江，更封其為「跳舞嫩版柳俊江」。

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