重溫5首馮曦妤婚前代表作　未出道已有首本名曲被樂壇天后改編

唱作歌手馮曦妤（Fiona）2008年出道，先後推出過兩張新曲加Demo專輯《A Little Love》和《Sweet Melody》，雖然近年已經沒再推出單曲，但近年亦有為容祖兒、張敬軒、連詩雅等歌星作曲。今日（6/11），Fiona與模特兒男友Leon簽紙結婚，藉着這個大喜日子，就用5首她的代表作來慶祝吧！

馮曦妤同男友Leon今日正式簽紙，恭喜晒！（馮曦妤Instagram圖片）

《Proud of You》

雖然Fiona在2008年才加盟唱片公司Sony Music，但她在出道前已經加入著名作曲人陳光榮的錄音室團隊，以幕後工作為主。2003年，她主唱陳光榮筆下的《Proud of You》作為樓盤廣告主題曲而開始為人認知，後來此曲不但被容祖兒改編成經典作《我的驕傲》外，更曾被日本歌手藤田惠美翻唱。

Joey憑著《我的驕傲》聲明大躁，但其實這首歌的原唱是Fiona。（微博圖片）

《Shining Friends》

《四葉草》系列青春偶像劇以不同運動作為主題，並加插愛情元素，是不少人心中的集體回憶，而第一輯《當四葉草碰上劍尖時》主題曲《Shining Friends》就是由Fiona所唱，這首歌亦被Cookies改編成粵語版《眼淺》。後來Fiona亦為續集《赤沙印記@四葉草.2》唱主題曲《Find your love》。

Cookies後來將《Shining Friends》改編成粵語版《眼淺》。（視覺中國）

《A Little Love》

這首英文歌收錄在2008年的同名專輯內，同樣由陳光榮作曲，是容祖兒2004年作品《世上只有》的原曲。而早前Fiona為婚禮尋找歌單時，無意中發現這首歌曾在Spotify台灣婚禮主題歌單排行榜中位列第二，令她十分驚喜，又指：「記得初出道時的願望是『希望我的聲音可以傳到很遠很遠』，今日回首，發覺，原來我做到了！」

Fiona看文章發現自己的作品深受台灣人歡迎，相當感動。（馮曦妤Instagram圖片）

《如果…陽光》

Fiona有不少作品都被不同品牌起用，成為廣告歌，除了上述的《Proud of You》之外，更在2010年為陽光檸檬茶唱廣告歌《如果…陽光》。歌曲不但橫掃當年廣告歌獎項，亦讓人再次回想起1987年由鄭伊健主演的廣告。不過原唱並非Fiona，而是楊楚營，但據報她在多年前已經自殺身亡。

Fiona在2010年翻唱1987年陽光檸檬茶廣告歌。（影片截圖）

《陽光·雨》

「風雨總會停／亂世變太平／有我共你一起見證」，談到最令Fiona心動的歌曲，由自己作詞的出道作《陽光·雨》應該是其中一首。她亦似乎對這句歌詞非常深刻，在宣布如期簽紙，並將婚宴繼續延期當日，Fiona在Instagram寫道：「依舊相信『風雨總會停，亂世變太平』這個不變的道理。」

Fiona在個人簡介中亦引用《陽光·雨》的歌詞。（馮曦妤Instagram截圖）