MIRROR兩周年專輯《One And All》　小清新、型格風滿足鏡粉願望

人氣男子組合MIRROR成軍兩年，繼推出兩周年團歌《One And All》後，首張專輯亦終於面世，並於下星期一（9/11）開始接受預訂。MIRROR官方IG就表明數量有限，售完即止，相信又會掀起一輪激烈的搶購潮。

人氣男子組合MIRROR成軍兩年，早前推出兩周年團歌《One And All》曬兄弟情。（IG/ @mirror.weare）

MIRROR首張專輯《One And All》共收錄21首作品，包括6首團隊單曲《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》和《One And All》，以及15首成員的Solo作品，如姜濤的《亞特蘭提斯》、Ian的《二期大樓》、Anson Lo的《一所懸命》、Jer的《水刑物語》以及AK的《特登》等等。

點撃睇下One Edition同All Edition有咩分別：

專輯《One And All》將推出兩個版本，分別是小清新大男孩風的One Edition及黑白型格風的All Edition，從12子個人及團隊的角度，以照片與文字紀錄MIRROR出道兩年的成長歷程。

One Edition收集每位成員的生活概念照片以及他們的文字，紀錄每位成員與MIRROR的珍貴回憶。此版本包含雙CD大碟、12本成員個人相片小冊以及One Edition海報一張。而All Edition則收錄MIRROR兩周年團隊造型照片，成員以文字道出彼此的努力和成長。此版本包含雙CD大碟、MIRROR兩周年團隊造型寫真書一本以及All Edition海報一張。每一版本專輯售價為$299，買齊兩個版本收費為$598，相信「鏡粉」一定會集齊全套，不過數量有限，相信很大機會掀起炒賣熱潮。

點撃睇下專輯花絮相：