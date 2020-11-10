10位2020年樂壇新人逐個數　Anson Kong@MIRROR隨時三甲不入？

受疫情影響，幾乎所有唱片公司在推出新歌、新專輯的計劃備受影響，而部分公司更在今年減少投放在培育新人的資源，令今年樂壇新人的數量大大減少。不過，三大電台頒獎禮繼續設有新人獎，在電視及網絡宣傳下，今年MIRROR三位成員Anson Lo（盧瀚霆）、AK江𤒹生和Jer柳應廷被指是樂壇新人獎三甲大熱。

受疫情影響，今年出道的樂壇新人明顯比上年少。（資料圖片）

最近港台公布「十大中文金曲新人獎」候選名單，一共有10個音樂單位競逐，每位投票的樂迷需要從中選擇三位。從名單上來看，MIRROR三子要橫掃新人獎，實際上仍有一定難度。三人之中，Jer（柳應廷）順利贏得港台新人獎機會最高，雖然只有《水邢物語》上榜，但他是三子中唯一一位入圍「十大中文金曲男歌手獎」，實力備受肯定。

Jer被視為今年樂壇新人王大熱。（IG/ @jeremylaous）

至於Double Anson同樣有一首歌入圍，Anson Lo就憑第一首派台歌《一所懸命》奪得第4，但AK（江𤒹生）要等到第二首派台《蝸牛》才有機會入圍，最高位置亦只有第17位，在派台歌成績上，後者在港台未必佔優，其餘7位入圍新人或有機會衝擊三甲位置。

Anson Lo的《角落生物》未上榜，相比其餘兩位兄弟，他要贏得新人獎三甲，在數據上或許有隱憂。（資料圖片）

數據亦反映AK的作品在樂壇的反應比Jer和Anson Lo遜色，甚至樂迷最常聽到的《蝸牛》，亦是與Ian合唱的版本較受歡迎。