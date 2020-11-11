全民造星III｜張敬軒鼓勵參賽者　自稱冇勇氣參賽：俾個叻你哋

《全民造星III》至今播到第七集，不少參賽者因被殘酷淘汰而惹起熱話，但原來節目話題性高到連歌手張敬軒（軒仔）都有追看。昨晚（11/11）播出最新一集後，軒仔凌晨於IG發雞湯文，以歌手角度抒發對參賽者的佩服，以及勉勵所有參賽者「不負青春」。

張敬軒深夜IG發文放負：想2020快＿啲過

張敬軒（軒仔）凌晨發雞湯文，以歌手角度抒發對《全民造星III》參賽者的佩服，以及勉勵所有參賽者「不負青春」。（IG@hinscheung）

軒仔直言，他追看《全民造星III》時「個感覺同自己以前睇報紙嘅招聘求職版一樣。以前睇報紙啲招聘廣告，都會諗如果自己唔係因為好彩而一入行就有碟出、如果自己靠自己實際嘅學歷同社會經驗，會搵到份乜嘢工？」軒仔坦言，如果調轉是自己要參賽者都會畏縮，「我個腦成日都會問自己：如果換着係你，你有冇咁嘅勇氣？#我自己堅係淆 #所以俾個叻你哋。」

軒仔坦言，如果調轉是自己要參賽者都會畏縮，並勉勵所有參賽者「不負青春」。（IG@hinscheung）

另外，軒仔認為成功需要有持續的努力以及不顧一切的精神。最後他則勉勵所有落選參賽者「嘗試去接受（失敗）...不過呢個痛苦嘅過程都係一個得着」，而成功晉級的幸運兒則要珍惜所有，「好好利用呢次機會去更深一層認識自己，令自己成為更好嘅人，揀一條更適合自己嘅路，不負青春。加油！」

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