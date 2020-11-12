黃妍新歌呼應疫情下世界觀　在家煲戲當出國攞靈感：我變咗嚿海綿

黃妍（Cath）兩年前贏得各大樂壇新人獎項，翌年憑專輯《黃妍說》打造文青形象。不過今年與填詞人王樂儀合作後，作品呈現出來的風格截然不同。先有細述與家人微妙關係，帶點暗黑風格的《牆身有裂》；其後又有唱出生活上的小反叛，表現得跳脫的《遲起的鳥兒有蟲吃》。最近派上新歌《我心中尚未崩壞的部分》，告訴樂迷即使世界崩壞，在黑夜裏依然會有溫暖又踏實的光，安定樂迷迷失的心情。

Cath最近派上新歌《我心中尚未崩壞的部分》，告訴樂迷即使世界崩壞，在黑夜裏依然會有溫暖又踏實的光，安定樂迷迷失的心情。

今次新歌與林家謙一起作曲，黃妍接受《香港01》訪問時，指上年《黃妍說音樂會》後就有一起合作的念頭：「上年嘅演唱會我搵咗林家謙做嘉賓，發現我哋原來喺音樂上都夾到，於是開始諗不如一起寫歌，所以喺今年年頭就一齊用一個下晝就寫好呢首歌，其實都幾快。」二人互相為作品提供新念頭，最終完成了這首歌，由於音樂室位置放了一小台霓虹燈，Demo便以《Neon》命名。

Cath在上年的演唱會中找到林家謙擔任嘉賓，二人在音樂上一拍即合。（黃妍Instagram影片截圖）

作詞方面，王樂儀則邀請其填詞班老師周耀輝合作，歌名中則參考日本作家白石一文在2006年出版《我心中尚未崩壞的部分》。Cath看過這本小說後，認為內容和主角心境與現實世界非常貼切：「依家呢個時代真係好似『世界正崩壞』，以前睇嗰本書唔係咁有共鳴，即係唔理解點樣叫做崩壞。但係今年嘅疫情搞到好似成個世界亂咗，所以大家就容易啲聯想到。我自己睇完都思考咗一陣，要消化呢種好沉重嘅情緒同遭遇。」

新歌邀得周耀輝與其學生王樂儀一起合寫歌詞，歌名則以日本小說命名。（資料圖片）

談起今次疫情，Cath除了有更多時間鑽研廚藝，更學懂放慢工作和生活步伐，又笑指：「生活上我變咗嚿海綿，唔係講緊身形！自己好似海綿咁脹咗已經係年頭嘅事，依家有做HIIT，開始訓練番自己嘅身體機能，變到一個有肌肉，身體健康番少少嘅人。」這段時間由於不能出國，Cath唯有透過電影找靈感，感受外國生活，除外國電影外，亦會看不少經典港產片，疫情以來合共看過約100套電影。在音樂上，她亦希望經過沉澱後，自己往後的作品有改進：「依家做出嚟嘅音樂係唔同咗，尤其是係唱歌方面，自己都有進修，所有嘢都想有少少進化。」

Cath期望透過不同風格的作品，樂迷能感受自己在音樂上的進步。（資料圖片）

Cath坦言，當初與王樂儀構思下年推出的新專輯時，沒有想過歌曲風格的問題，只希望透過適當的方式表達不同歌曲。她亦喜見有樂迷看到曲風上的巨大轉變：「《遲起》係一個我冇諗過會出現嘅形象，啲人淨係覺得我好斯文，但唔係咁嘅，我都會有調皮嘅一面。又好似個個都以為我一直都好開心，但係一個人係唔會Keep住開心，硬係會有一啲沉重少少嘅心結收埋咗，所以先會有《牆身有裂》呢首歌。」

Cath坦言在三首作品當中，最意想不到的是能駕馭《遲起的鳥兒有蟲吃》。（資料圖片）

至於《我心中尚未崩壞的部分》，Cath形容是帶著一種在黑暗中尚會看到光明的心態，亦是她一直保持的心境。她坦言對這首歌的感觸更勝用作敞開心扉的《牆身有裂》：「呢個話題帶出嚟嘅畫面好大，其實今年嘅三首歌我都好鍾意，但係呢首好特別，我好少聽到自己嘅歌會起雞皮，但係今次收到Mixing之後，自己用耳機聽番，我真係有起雞皮。」

8月時陳柏宇邀請師弟妹一起現身網上音樂會，是Cath難得與同事聚在一起的時刻。（資料圖片）

談起商台將在年末舉辦實體頒獎禮，Cath感到興奮：「上年冇得聚埋一齊，今年因為疫情大家都好少見，唔好話同其他公司嘅藝人，就算係我哋同公司嘅歌手，相聚嘅時間同機會都非常之少，趁住呢個機會可以再見番大家，呢個先係最值得期待嘅地方。」暫時《牆身有裂》和《遲起》在各大電台非冠即亞，在年末樂壇頒獎禮中被視為女歌手獎的黑馬，被問到有沒有信心首度躋身女歌手三甲，她坦言一直以平常心面對賽果。