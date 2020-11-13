Dusty Bottle開騷宣布解散　鼓手串主音Kerryta單飛：有毛有翼喇

樂隊Dusty Bottle日前為「叱咤樂壇 x Dusty Bottle & Friends @ Paradise」網上音樂會錄影，今日（13/11）「叱咤樂壇」公開部分錄影片段，創辦人兼鍵琴手JNYBeatz（楊駿）宣布Dusty Bottle將會解散，並會作個人發展。

Dusty Bottle在周日（15/11）播出的演唱會中宣布分道揚鑣。（叱咤樂壇Youtube影片截圖）

月前才推出新歌《Paradise》，今日卻決定分道揚鑣，原來這個念頭由低音結他手Matt提出：「大家都有各自想做嘅嘢，而Dusty Bottle都未必要繼續以一個Band嘅形式（發展），可以係由我哋幾個各自出發，未來有機會嘅話，可能係會繼續（用）Dusty Bottle（名義）。」主持梁文禮得知主音Kerryta曾在訪問中指出，如果她與隊內成員拍拖就會解散樂隊，不過四人隨即否認。Kerryta指對組合解散感到不捨，但會尊重團隊決定。此時鼓手Kay卻說：「有毛有翼喇！」Kerryta即回應指：「播埋條片（片尾彩蛋）咪知邊個有毛有翼囉！」

Kerryta（右）被Kay（左）笑指有毛有翼！（叱咤樂壇Youtube影片截圖）

認成員各自經濟有負擔 否認與結他手離隊有關

Dusty Bottle在2月時已有結他手Jeff因疫情導致入不敷支而離隊，並與環球唱片解約，樂隊經公司回應時承認成員在經濟上都有負擔，但強調與Jeff離隊事件無關：「有解散這個念頭，其實係近排既（嘅）事，同結他手離隊無關，公司一個月左右知道這個決定。每個成員都想各自修行一下，休息一段時間，加上疫情關係，經濟上都好有負擔 。」而4位成員中，只有JNY和Kerryta將會繼續幕前工作，而Matt和Kay則會分別投身幕後創作及教學工作。

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