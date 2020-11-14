達明一派開騷首度演繹新歌　邊喊邊唱《開口夢》：要將夢想變行動

樂隊達明一派今晚（13/11）在新伊館舉行《Replay》演唱會，在唱完《意難平》專輯的10首歌後，他們重溫另外一張大碟《神經》。當播完純音樂《今天我願你平安，阿們》後，黃耀明和劉以達就換上全白色服裝回到舞台，並一口氣唱《諸神的黃昏》、《皇后大盜》和《天問》，當輪到劉以達演唱《排名不分先後左右忠奸》時，全場歡呼四起，掀起當晚其中一段高潮。

達明一派開騷重溫經典 黃耀明唱《情流夜中環》哽咽：我忍咗好耐

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在唱專輯內最後一首歌《開口夢》前，黃耀明直言唯有這次演唱會才能公開演唱這首歌，雖然他一直不明白歌詞大意，但《開口夢》是他心中喜愛的歌之一。說到副歌歌詞時，他又忍不住淚水：「夢，我哋繼續要發，但係呢首歌嘅副歌講咗好多嘢，除咗發夢之外，我哋要將夢想、文字變成行動，『我寫，我講，我要唱出我夢』，唔好停止將呢啲文字變成行動。」

在演繹完《神經》所有專輯後，在場大部分觀眾都開著手機燈，又以「香港人加油」代替「Encore」。最後達明一派換上演唱會T恤，接連演唱近年作品《1+4=14》、《回憶有罪》、《恐怖分子》，又首度演繹從未曝光的新歌《今天世上所有地方》，為身處海外的香港人打氣。他們憶起《恐怖分子》在廣州作唯一一次公開演出時，當觀眾叫他們無需要期盼再上內地演出時，黃耀明隨即回應：「我好想上呀，我好愛國㗎，你唔好冤枉我呀！愛國嘅人先會寫呢啲歌、唱呢啲歌，係咪？一定係好有愛嘅人先會唱呢啲歌。」

全場嗌Encore！（劉智源攝）