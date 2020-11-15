限聚音樂︱趙學而指舊時新人宣傳容易冒起：而家有幾多人睇電視？

亞洲心動娛樂（AMM）最近推出全新自製音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，邀請不同歌手在節目中合唱，同時在美景下暢談對樂壇的看法。首集節目就邀請趙學而和Serrini擔任嘉賓，與樂隊The Boogie Playboys鼓手Barry在遊艇上一起Jam歌。

《限聚音樂》第一集就有Serrini和趙學而在郵輪Jam歌。（節目截圖）

從地下走入主流樂壇，Serrini在節目中對90年代歌手出道時的情況感到好奇，趙學而認為當年出道與否的確有一條界線區分：「你作為一個新人，無論係（做）電視，定係做主持、演戲，甚至唱歌，你要推一個新人，即係好似一個產品推出市場，都要有一個對外公布，話畀人聽有一件新產品，所以以前嘅定位係清晰啲。」

談起以前出道的日子，Barry解釋：「好似學而話齋，（以前）你上一上電視、上一上收音機，全香港嘅人都會識得你。」此時趙學而就忍不住說：「依家唔係呢支歌仔㗎喇，有幾多人睇電視呀？」這番話，或許就能解釋為何近年出道的新人為何較難被所有樂迷認識，因為網絡世代就是分眾世代，容易吸納小眾，但要衝破同溫層讓更多人認識，難度極高。

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Serrini唔想多人識：咪唔會有人認得我囉！

不過身為獨立歌手的Serrini，卻指自己不願意有太多歌迷：「爹哋媽咪會話『算啦，你都冇人睇啦』，咁咪好囉！出街嗰陣或者搭公共交通工具，又或者自己排緊隊儲印花嗰陣，咪唔會有人認得我囉！」

她解釋目前不強求要有很多人認識自己，又指太快走紅反而出事：「有時畀你好快吸引到嘅Fans未必係好嘅Fans，我成日仲將啲Fans分類，好Fans同壞Fans，好似好衰，以前係唔會咁嘅，要接受所有人。」學而就沒有這種感覺，認為以前很少有機會與歌迷近距離接觸，以保留粉絲對偶像的幻想空間，與現今歌迷追求真實感不同。