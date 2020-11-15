【專訪】Gin Lee開關後最想回家鄉共聚天倫：我真係太耐冇返屋企

Gin Lee（李幸倪）即將在本周五（20/11）推出個人第7張廣東歌大碟《Dear Secret》，代表自7月起展開的《失格遊人》企劃將走入最終部曲。她與填詞人商量後，決定新碟內《幸福門》、《美男子與香煙》等歌曲都以家中物品為主題，期盼用歌聲勾起聽眾共鳴：「我覺得每個人都有自己嘅家，比較容易講一啲大家有共鳴嘅故仔。呢樣嘢好重要，之後慢慢發展到依家有唔同嘅部曲，視覺上用MV帶出當中的故事。」 《失格遊人》最終章《開燈·熄燈》MV將由Gin Lee親自擔任主角，在今次專訪中，她談起拍攝時的準備功夫及過程時表現得相當雀躍。同樣喜愛演戲的她，被問到在2018年完成紅館個唱後還有甚麼目標時，直言最初有考慮過做演員：「一定會有唔同階段嘅目標，可能有一日我會想做演員喎！其實我都有諗過，我鍾意做戲，但係我知道演戲同唱歌一樣咁難，需要將把刀磨好多好多年，先可以真係做到一個專業嘅演員，就好似磨咗我自己把刀咁多年，先做到一個專業嘅歌手一樣。如果你問我有咩想做而未做到，做演員係其中一個。」 撰文：劉傳謙 採訪：劉傳謙、游大東 攝影：葉志明

即將推出的專輯中，有歌曲由Gin Lee親自作曲，包括即將面世的《開燈·熄燈》。（葉志明攝）

拍MV勾起演戲興趣

在籌備《失格遊人》時，Gin Lee和團隊都想找實力派演員擔任主角，包括《幸福門》的陳漢娜（Hanna）、《美男子與香煙》的韋羅莎（Rosa），及串連整個三部曲的胡卓希（Jason）。她坦言當初決定親自上陣拍新歌MV時倍感壓力：「我自己要孭返起第三部曲，其實個壓力真係好大，拼埋兩個咁專業嘅演員，講真都真係驚嘅！導演都有問我鍾唔鍾意演戲，建議我演返，我係想自己演返，因為第三首歌係我自己寫，情節都係建基於我嘅真實故事，我想自己參與返。」據了解，這首歌就是為剛剛逝世的愛貓為作，難怪最近Gin Lee會先後上載自己練歌時失控痛哭，及獨自坐在一旁流淚的影片。

執導Gin Lee《幸福門》MV 張蚊揭開選角原因：陳漢娜氣質夠詭秘

Gin Lee在《美男子與香煙》MV中埋下新作伏筆。（《美男子與香煙》MV截圖）

雖然享受演戲過程，但畢竟Gin Lee並非專業演員，不少人都認為導演會降低她的演技要求，結果Gin Lee主動提出，要求導演維持標準，一視同仁：「真係多謝佢哋嘅，我有同佢哋講，一定要Push我，如果佢哋覺得我（演得）唔夠好，一定要話畀我知，就算要做好多個Take，都要去到一個大家都覺得好嘅程度，唔好因為我唔係一個全職演員而唔Push我，一定要話畀我知點先可以做到最好。」

為保持水準，Gin Lee要與導演緊密溝通。（葉志明攝）

為準備這次演出，Gin Lee除了提早到場，透過觀察從Hanna和Rosa中偷師，亦會在欣賞美劇的過程中，參考西方演員在劇集中的神緒：「佢哋唔係七情上面，淨係用一個眼神，一個小動作，就可以帶出佢哋嘅情緒。」雖然故事取材自親身經歷，但劇情亦經由導演修改，Gin Lee在拍攝中與團隊緊密溝通，只為做個稱職的演員：「例如我有一幕要不停重複開燈、熄燈，中間係會穿插一啲驚慄嘅元素，我會問佢哋，究竟我嗰時嘅狀態係點呢？唔可以就咁不停開關，速度上面應該係會有變化。劇本係佢哋寫嘅，佢哋係會最清楚。」

Gin Lee會提早到現場，從旁在演員身上偷師。（相片由環球唱片提供）

最想搞世界巡唱 趁機環遊世界

除了演戲，Gin Lee目前最希望舉辦一個世界巡迴演唱會，既可以兌現初心，繼續努力成為一名能影響世界各地聽眾的歌手外，亦能繼續環遊世界。然而，在新冠肺炎影響下，出國成為一大難題，若然日後疫情放緩，Gin Lee最希望先回家鄉馬來西亞：「呢一刻如果開返關，一定要返咗屋企先，因為我真係太耐冇返屋企啦！我好掛住屋企人，佢哋又好掛住我，所以開返關一定要見爸爸媽媽先。之後就一齊去旅行，但係我未諗要去邊。其實去邊度都好開心，因為太耐冇得出去，去邊度都好啦！」

世界巡唱既能令Gin Lee的音樂更具影響力，亦成為她環遊世界的一個途徑。（葉志明攝）

因兒時意外鍾情自駕遊

Gin Lee本來計劃在今年與家人到冰島自駕遊，被問到為何會鐘情於自駕遊，此時她想起第一次與爸爸、媽媽到紐西蘭旅行的經歷。事前家人沒有任何計劃，亦沒有預訂酒店，雖然當時正值復活節旺季，他們卻從未想過所有酒店已經爆滿，在零度下，一家人只能在車上睡覺，她記得爸爸當時尤其辛苦：「車唔可以長期開住暖氣，唔係就會好危險，於是成晚就開住一陣，覺得唔得就熄番。佢話自己冇瞓過，因為要照顧我哋嘅安全。」

Gin Lee不時與家人周遊列國。（Gin Lee Instagram圖片）

雖然有過這段慘痛經歷，但她仍十分嚮往在旅程中這些即興、隨心的畫面：「好想再搵返呢種感覺，依家已經唔會夠膽唔做資料搜集就去一個地方，唔夠膽唔預訂酒店，人大個咗就會想穩陣。同埋唔似以前可以隨時放假，依家可能一年只能夠放一次，唔想再有甩漏，因為呢種心態就會計劃好晒所有嘢；但係內心深處又會覺得，其實都幾正吖，係有一種好矛盾嘅感覺。其實諗諗下，跟團都幾好吖，有時人就係咁矛盾！」

內心希望來一次毫無準備的旅行，但人越大就盼望安穩的旅程，Gin Lee直認自己相當矛盾。（葉志明攝）

細聽《隨風而來隨風而去》 感受Gin Lee的興奮

當然，一段令Gin Lee記憶猶新的旅程，總少不了一些美滿的畫面。她記得當時爸爸負責駕車，一家人在車上一邊唱歌，一邊享受沿途風景：「我哋一路會開住唔同嘅歌單，一路唱住，聽歌，好開心。個景真係好靚，望住啲山、湖、海，配埋啲音樂，真係好享受。」若然讀者想感受Gin Lee當時的興奮，可以細聽《隨風而來隨風而去》，因為她在錄音時一直想起這個畫面。被問到今次會否自己駕車，她笑言：「最好唔好啦！我相信家姐同姐夫都會去埋嘅，我諗佢哋輪流駕都會安全嘅。」