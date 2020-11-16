東京事變首度亮相《紅白》　AKB48人氣跌連續12年登場記錄告終

日本在每年除夕夜（31/12）播出的音樂節目《紅白歌合戰》今年來到第71屆，出場歌手陣容一直備受世界各地J-Pop歌迷關注。今年礙於疫情影響，大會在9月時已經宣布，節目將首度不設現場觀眾。

《第71屆紅白歌合戰》名單公布。（NHK提供）

大會今日（16/11）公布出場歌手名單，42個音樂單位當中，有9組將首次登上《紅白》舞台，在紅隊方面，擁有7次《紅白》表演經驗的椎名林檎，今年將首度以所屬樂隊東京事變主音身份現身；而4度列入歌手名單的組合櫸坂46，則首度改以新名「櫻坂46」登場。至於12月2日才正式出道的韓風旅團NiziU同樣榜上有名，意味她們將成為史上最快打入《紅白》舞台的音樂單位。

在2017年的《紅白歌合戰》當中，東京事變曾悄悄合體。而來到2020年，東京事變將正式登陸《紅白》舞台 。(網絡圖片)

櫸坂46今年將首度以新名「櫻坂46」登場。（Twitter/@keyakizaka46）

NiziU即將成為史上最快打入《紅白》舞台的音樂單位。（NiziU Instagram圖片）

在白隊方面，早前宣布在年底解散的日本男子天團嵐，今年第12度列入歌手名單，不過《紅白》舉行當日與告別演唱會撞期，五子到時會在哪個地方亮相節目，至今仍是未知數。至於自2008年起打入《紅白》，並已經連續12年出場的AKB48，今年卻因人氣下滑而無緣亮相節目。

嵐今年年初宣佈將於2020年年尾休團，今次將是最後一次以團隊身份亮相《紅白》。（網上圖片）