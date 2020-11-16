姜濤拍新歌MV攞正牌結識台妹　歌詞自爆愛情觀：偶像拍拖要好小心

MIRROR人氣成員姜濤遠赴台灣拍攝劇集近四個多月後，最近不但推出新歌《愛情簽證申請》，並在昨晚（15/11）回港，現時正隔離當中。今次姜濤不但有份創作MV劇本，更與陳詠謙一起填詞，他透露字裡行間細訴自己的愛情觀：「新歌主要講如果一段愛情明知冇結果，你仲會唔會開始呢？我覺得每個藝人，或者好似我哋呢種偶像拍每一次拖都要好小心，唔敢輕易開始一段新感情。唔只係藝人，我覺得依家每一個都要識得去分辨可唔可以對每段戀情負上責任。」

姜濤參與新歌《愛情簽證申請》填詞部分。

目前仍是單身的他，較早前在訪問中，就已經透露自己的擇偶條件：「擇偶條件咪就係接受我做呢行囉！我覺得都幾難，可能你做呢行就冇得好似普通人咁（成日）陪另一半，我諗接受到呢個條件嘅女仔都幾少，尤其是喺我呢個年紀。」歌詞中亦看到姜濤工作時的情況，例如「帽子壓得低也戴上我的墨鏡」、「經紀人又來電／記者要寫／我被我的粉絲要脅」等，即使他遇上意中人，亦只能「差一點想正式擁有」。

01眾故事︱姜濤學習從負評中成長：有好多不實報道我都好想反擊！

姜濤的其中一個擇偶條件，就是女伴要接受自己投身娛樂圈。

與「女友」沒過電：我一直望住佢眉心

新歌MV在台灣實地取景，姜濤曾在直播向隊友透露結識了「台灣女友」，原來這位台灣「姜女郎」，就是《超感應學園》的女演員林思廷（Tammy）。她擔任MV女主角，與姜濤飾演一對甜蜜小情侶在台灣街頭奉旨拍拖。故事情節與姜濤現實背景相似，講述一個由香港到台灣工作的偶像新星，在當地認識了一位完美女孩，展開了一場夢幻與現實交錯的城市冒險。

姜濤總算可以同女仔拍拖！

姜濤在MV中與Tammy在酒吧不乏依偎拖手、深情對望等親密互動，問到有否有觸電的感覺，姜濤害羞表示：「冇呀，我一直望住佢眉心，我驚望住佢對眼會怕醜。佢都有問過我要望我邊到，佢都係好似望我塊面嘅其中一撻地方，過電？今次就應該冇喇。」提到他的理想型女友時，他笑言：「我鍾意嘅其實冇乜特別，但今次出發前阿媽有叫我搵個台灣女朋友，我努力㗎阿媽！」而 Tammy亦對姜濤讚不絕口，大讚對方有型帥氣：「我們本來在拍戲先認識，他私底下是大男孩的樣子，但這次拍 MV 就看到他偶像的一面，很帥很不一樣！」