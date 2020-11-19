【中國好聲音】睇數據預測總決賽戰果　單依純帶病上陣或大熱倒灶

內地選秀節目《中國好聲音》明晚（20/11）8時上演總決賽，為向前線醫護人員致敬，今年將移師到武漢體育中心主體育館舉行，更邀請第一屆年度總冠軍張碧晨擔任表演嘉賓。今日（19/11）就有部分五強學員到場綵排，為明晚比賽做好準備。

張碧晨擔任明晚總決賽表演嘉賓。（中國好聲音微博圖片）

從七強爭霸賽起，比賽結果除由51位專業評審決定外，更新增300位現場觀眾投票結果，形式與往年總決賽，由觀眾簡訊得票及專業評審決出贏家相似，因此七強賽和五強賽的得分，亦可成為預計參賽者能否得到年度總冠軍的指標之一。而按照這兩輪的結果來看，單依純、潘虹和斑馬森林樂隊似乎已經鎖定三甲位置。

單依純要奪冠先控制情緒

「高分王」單依純一直被視為今年奪冠熱門人選，雖然單依純最近兩輪都因重感冒影響發揮，但她在七強戰先以93.83分成為第一，在五強戰又以87.25分排第三，拋離第四位的隊友宋宇寧足足11分。不過，單依純在五強戰中顯示出心態上的隱憂，當晚在台上演唱《給電影人的情書》時，她忍不住痛哭影響發揮，正當四位導師以為她被歌詞打動而落淚時，她卻指自己只因表現不佳而哭。

單依純七強賽仍能克服感冒拿第一，來到五強賽卻因狀態不佳，表演期間在台上落淚，影響發揮。（節目截圖）

雖然當晚仍以高分順利闖進總決賽，但單依純接受訪問時亦指自己表現未如理想，絕對有可能在當晚大熱倒灶。既然在七強賽都能克服感冒，按道理五強賽應有更大信心應戰，不應因嗓子長期不適而影響表演時的情緒。如果她在當晚仍未能拋開包袱，在表演時控制情緒，明晚隨時被於五強賽拿第一的潘虹後來居上，成為年度總冠軍。

單依純的敵人只有自己。（中國好聲音微博圖片）

潘虹一直深受導師李宇春愛戴，亦是今年奪冠熱門之一。（中國好聲音微博圖片）

宋宇寧擅吸觀眾票成奪冠黑馬

要談當晚奪冠黑馬，就要數斑馬森林樂隊和創作歌手宋宇寧。前者自導師對決起，就按李榮浩要求翻唱不同作品，自五強賽才回歸原創作品。而在七強賽和五強賽中，這隊樂隊所展現的實力不比單依純和潘虹差，在五強賽更趁單依純失手躋身第二位，證明不論原創歌還是翻唱歌，他們都能應付自如。

斑馬森林自導師對決起就展現身為王牌的實力，未知明晚將會翻唱名作，還是在台上演唱原創歌曲？（中國好聲音微博圖片）

宋宇寧則在五強戰中展現個人魅力，在觀眾投票中以2票之差壓過潘虹，成為當晚得票最高歌手。過往總決賽都以觀眾簡訊得票作主導，若宋宇寧能保持五強賽的人氣，對躋身最後兩強的巔峰對決將非常有利。

宋宇寧在每一場比賽都會帶來全新的原創作品，在五強戰更是深受全場觀眾歡迎。（中國好聲音微博圖片）

謝霆鋒離總冠軍越來越遠

自五強賽一夜間痛失賈翼騰和傅欣瑤兩名愛將後，不少人都開始察覺謝霆鋒離總冠軍已經越來越遠。事實上，曹楊在七強賽仍能以83.83分排第四，但在五強戰只能得69分，雖然觀眾得票方面有進步，但專家評審方面的表現大幅下滑，總得分亦是最後五強選手中最低。除非曹楊放手一搏，透過自己出道後的作品令觀眾感到耳目一新，否則今年率隊贏得最強戰隊稱號的謝霆鋒，來到總決賽或只能遺憾收場。

曹楊台上發揮過於平穩，表現不及其餘四位搶眼，除非有明顯突破，否則明晚很難躋身巔峰對決。（中國好聲音微博截圖）