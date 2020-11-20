【新冠肺炎】疫情再爆發演唱會或叫停　楊千嬅：未公布前一切如常

新冠肺炎或會爆發第四波疫情，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20/11）明言，若疫情未見有改善，所有室內大型活動都要叫停，包括演唱會。

許樹昌稱演唱會有需要叫停。（資料圖片）

許樹昌今日接受商台節目訪問時，被問到下星期舉行的《張敬軒x 香港中樂團盛樂演唱會》會否受到疫情影響叫停，他指如果確診及初步確診數字持續上升，就需要考慮暫停包括演唱會以內的大型室內活動：「始終喺人多嘅場合，雖然係隔開咗，但係如果真係遇到第四波來勢洶洶咁爆上去，就應該要盡量避免（參與）一啲室內嘅大型活動。」

張敬軒即將舉行紅館演唱會，但未知能否順利舉行全數8場。（資料圖片）

若然政府日後宣布關閉室內表演場地，張敬軒演唱會將率先延期或取消，而在12月舉行演唱會的楊千嬅和梁釗峰都需要提早制定後備方案。另外，暫定在12月30日於商場舉行的新城實體頒獎禮，及明年1月1日於會展舉行的叱咤實體頒獎禮或會有所影響。

在演唱會方面，楊千嬅接受《香港01》查詢時向樂迷派定心丸，指：「暫時綵排、宣傳等等，我哋都會繼續，喺政府未正式公布之前，我哋嘅準備工作一切如常進行，等政府有公布之後，我哋先再決定點安排。」