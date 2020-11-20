中國好聲音｜謝霆鋒為曹楊作曲仍落敗　3.5萬人撐單依純成總冠軍

內地選秀節目《中國好聲音》今晚（20/11）於武漢體育中心主體育館舉行總決賽，節目組除了邀請歷屆來自武漢的參賽者演唱《世界為你醒來》，亦邀請18強學員合唱《燦爛的你》暖場，但在九強止步的趙紫驊卻沒有現身會場。

謝霆鋒帶著最強戰隊，在舞台表演《成者為王》。（中國好聲音微博圖片）

首輪比賽先由學員與導師合唱，其中謝霆鋒與學員曹楊合唱《給天使看的戲》，拉票時又不忘表達對來到武漢的感受：「非常開心和榮幸地來到武漢，大家好！我身邊的曹楊，相信大家看得見和聽得出，他是一個非常有實力和潛質的學員，希望大家多多支持！」其後在個人獨唱環節，曹楊再演唱原創歌《只有你不知道》，雖然這首歌由謝霆鋒親自作曲，但現場觀眾似乎不太受落，在第二輪淘汰出局。至於總冠軍就成為單依純和斑馬森林樂隊之爭。

賽後謝霆鋒在微博發文指：「我想借《成者為王》對『完美餐單』的伙伴們說：不到極限不離場，總有一天夢會發光，你們都是我心中的好聲音，加油。」（謝霆鋒微博圖片）

在總決賽，單依純演唱《星+Sailing》，依舊維持上佳發揮；而斑馬森林樂隊則重唱趙紫驊的經典作《一滴淚的時間》，雖然為現場觀眾帶上驚喜，但網民似乎不太滿意斑馬森林的決定，認為趙紫驊版本的《一滴淚的時間》已經無法取代，加上用這首歌作結尾似乎不太合適，於最終對決選唱這首歌，就等同直接放棄爭標，不過亦有網民解讀為是李榮浩向趙紫驊致敬的舉動。最終單依純在91個媒體投票中得到68票，並得到在場35311名觀眾支持，成為今年《中國好聲音》年度總冠軍。

網民認為斑馬森林選唱《一滴淚的時間》等同直接放棄比賽。（中國好聲音微博截圖）