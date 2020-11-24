【叱咤2020】我最喜愛12強出爐　張國榮榜上有名竟反被網民炮轟

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（23/11）開鑼，我最喜愛的男歌手、女歌手及組合第一階段投票，將於今個星期選出最後五強。經歷24小時後，商台今日（24/11）中午公布各個界別的最後12強走勢，而網民將今年焦點則放在「我最喜愛的男歌手」身上。

「我最喜愛的男歌手」12強結果成為焦點。（商業電台Facebook圖片）

目前12強名單中，MIRROR就有姜濤、Ian陳卓賢及Jer柳應廷3位成員，而今年有上榜歌的胡鴻鈞及鄭中基亦在名單之內。不過令一眾網民驚訝的是，「哥哥」張國榮不但有份角逐，更打入最後12強名單。結果一出，有網民對商台做法感到不滿：「擺哥哥係（喺）到，咪即係今年無其他人拎，咁樣扼殺在生既（嘅）人既（嘅）努力，為乜呢？」部分網民直斥：「（《春夏秋冬》）Remix唔係新歌，唔好再消費Leslie啦！」更有網民揶揄新馬師曾、陳百強、梅艷芳等已故樂壇巨星都應在候選名單上。其實張國榮今年亦有派台歌《春夏秋冬A Balloon's Journey》上榜，雖然是後期重新編曲作品，但在規則上哥哥仍有資格角逐。

不過，投票在星期五（27/11）中午才截止，想心儀歌手成為最後五強人選，就緊記要去投票！

即刻睇睇最後12強名單（排名不分先後）：

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：

+ 6 + 6 + 6

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：

+ 5 + 5 + 5

叱咤樂壇我最喜愛的組合：