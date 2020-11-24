【張敬軒演唱會】講遮遮掌聲四起　軒仔感無奈：唱得咁辛苦為乜？

《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》昨晚（24/11）順利舉行第二場，馮允謙、 鄭欣宜、Dear Jane、湯怡、李靖筠、陳家樂、容祖兒媽媽等也有到場支持。昨晚的服飾與頭場有點不同，軒仔於第四部份，換了一件黑色新西裝，前後都隱若透明，非常性感，出場已引來觀眾嘩嘩聲叫靚仔。舞台上他對觀眾笑說：「成晚背脊係有啲涼浸浸！」軒仔又叫觀眾為他影相留念：「正所謂襯青春留倩影，幫我影幾張靚相！」引得大家嘻哈大笑。

軒仔昨晚再度化身早餐KOL，原來能駕馭這件新西裝，家中「遮遮」功不可沒：「呢一個咁嘅背脊，一粒瘡都冇，就係日日食白粥同麵包食返嚟！我直情開始食到有啲妊娠紋添！」觀眾掌聲笑聲如雷，軒仔又無奈嘆謂：「今晚有好多歌手朋友喺度，你話我哋唱得咁辛苦為乜吖？『遮遮』嘅掌聲仲過我！不過『遮遮』的確係好緊要嘅。」

談到這位「遮遮」的身世，軒仔指她在台灣工作已有20年，懂得說80%的國語，本來一心想她照顧來港一同生活的父母：「我爸爸媽媽一句英文都唔識講，有同事叫Vincent，佢哋就叫人瘟神，所以諗住請個識國語姐姐照顧。廣州屋企啲狗仔，最老嗰隻都走咗，爸爸媽媽終於唔使顧住貓貓狗狗，可以嚟香港團聚，但係就遇上疫情。我都冇返過去，因為爸爸媽媽住嗰個區都有幾單確診，我哋已經十一個月冇見面，咁大個仔都未試過。」

軒仔本來想「遮遮」照顧將會到香港生活的父母。

軒仔坦言過去一年正經歷人生低潮，不單同父母分隔，還要面對家庭三位親人離世，家中哥基犬生病確診漸凍症，工作過程中也受到不少考驗：「好多時唔知自己有冇工開，自己喺音樂道路上何去何從等等。其實你哋喺生活當中經歷到嘅，我都有。 我喺演唱會開之前收到一個網友留言，有位歌迷舊年買咗飛，因為今年離開咗而嚟唔到。我唔知佢嘅朋友或者家人今晚有冇嚟到，希望佢喺天之靈都聽得到我哋今晚嘅歌聲。」他更坦言演唱會開始前，自己尚未確定能否如常舉行，在頭場舉行前一星期已經草擬好演唱會取消通告。

他又指自己不習慣在社交媒體報憂，因此開始將每日的早餐向歌迷分享：「我唔可以一直俾情緒干擾自己，唔可以每日張開眼睛，只係帶住傷痛，所以我開始將每日嘅早餐post上網。開頭係冇咩特別意思，只係分享下畀大家知，所謂一個知名歌手嘅早餐，分分鐘唔夠你個早餐咁好，其實係開下玩笑。但係後來好多朋友留言，今日做嘢唔開心，但係睇完我個Post就好咗好多。生活係咁樣，當命運、時勢唔夠好，就要自己搵一些快樂，搵一啲滿足感畀自己，慢慢，你就會發現身邊其實擁有好多愛，同時你亦可以令身邊人感受到愛，咁樣我地先可以為社會帶來改變。你哋多謝我啲早餐post，我反而好榮幸可以通過我嘅不幸為大家帶來咁多娛樂。只要大家開心，我就開心㗎啦。」語畢獲得全場掌聲。