【格林美】The Weeknd零提名鬧爆大會腐敗：你欠我同歌迷一個交代

第63屆格林美音樂獎將於明年1月31日在洛杉磯舉行，部分提名名單於美國時間昨晚由英國歌手Dua Lipa公布。除了Beyoncé、Taylor Swift、Coldplay等得獎常客均獲得多個提名，剛剛在美國音樂頒獎典禮（American Music Awards）上勇奪3個大獎的The Weeknd竟然一個提名都冇，令樂迷大跌眼鏡！

The Weeknd日前在美國音樂頒獎典禮奪得3個大獎成大贏家。（IG圖片/@theweeknd）

The Weeknd得悉自己一個格林美提名後，在Instagram出Post鬧爆大會：「格林美仍然是那麼腐敗，你欠我和我的歌迷，還有這個行業的透明度。」有大批歌迷表示格林美這個決定非常不公平，更指偶像今年推出的新專輯《After Hours》值得奪「年度最佳專輯大獎」。

The Weeknd鬧爆格林美腐敗。（IG圖片/@theweeknd）

主辦單位「美國國家科學院錄音藝術與科學學院」CEO Harvey Mason Jr.接受外國傳媒訪問時，被問到有關The Weeknd對於一個提名及其指責格林美腐敗的言論，Mason坦言：「你知道嗎，投票權實際上取決於投票機構。我們（格林美）有8個提名需要填寫，包括4大類別：最佳專輯、最佳歌曲、最佳唱片和最佳新人，其餘5個就有大家投票選出他們的最愛。」他亦不忘諷刺The Weeknd的指控：「不過，這真的很有趣。」（It’s really interesting, though.）