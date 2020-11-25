格林美︱BTS防彈少年團首入圍刷新歷史　柾國RM睇直播激動大叫

第63屆格林美頒獎禮（Grammy Awards）今日（25日）揭曉提名入圍名單，除了Beyoncé以「年度歌曲」及「年度大碟」等9項提名，成為格林美史上獲最多提名的女歌手外，BTS防彈少年團更首度入圍「最佳流行组合」，再度刷新K-Pop歷史新一頁。

BTS防彈少年團去年曾以表演嘉賓出席格林美。（Getty Images）

第63屆格林美公布名單 Beyoncé入圍9項成史上最多提名女歌手

格林美︱The Weeknd零提名鬧爆大會腐敗：你欠我同歌迷一個交代！

繼前年及去年，BTS防彈少年團分別以頒獎和表演嘉賓兩度出席格林美後，今年組合終於首次入圍，與Lady Gaga、Ariana Grande和Justin Bieber等勁敵爭「最佳流行组合」，組合亦成為K-Pop史上最隊獲格林美提名的韓國歌手。雖然名單在韓國深夜時間公開，但已馬上被傳媒廣泛報道，亦快速登上Twiiter榜第一名。

BTS防彈少年團首次入圍格林美「最佳流行组合」，刷新K-Pop史紀錄。（Grammy Awards）

+ 12 + 12 + 12

BTS防彈少年團也特別公開成員V、柾國、RM和Jimin直播收看名單公布時的影片。見到4人由超緊張，到得悉自己入圍高興站起來拍掌，甚至RM激動大叫「Yes」，短時間內的情緒起伏相當搞笑，就連一直嘗試保持冷靜的V最後也嘴角失手留出開心的笑容。BTS再一次應驗隊中「預言家」Suga的預言，粉絲都覺得非常神奇，也期待偶像能捧獎而回。

BTS防彈少年團用影片紀錄自己第一時間的反應。（Twitter/@bts_twt）

按圖睇下V、柾國、RM和Jimin的搞笑反應：