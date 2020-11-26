周湯豪鼻瘜肉手術出意外　呼吸困難痛到抽搐要聞氧氣嚇親Fans

台灣歌手周湯豪日前突Po出躺在病床、戴著氧氣罩的照片，嚇親唔少網友，他說：「原本應該一個多小時就該結束的手術，結果到天黑才離開醫院，痛到抽搐，一路痛到剛剛才稍微減緩了一些…醫生解釋不出來說我是個案…痛不欲生，除了痛到有點負面，其它（他）都…平安，謝謝醫生 謝謝護士，謝謝大家關心。」

周湯豪日前傍晚在IG限時動態發文向粉絲報告因鼻瘜肉住院開刀，手術原定一個多小時就該結束，沒想到術後痛不欲生：

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周湯豪昨天傍晚在IG限時動態發文向粉絲報告一早住院開刀，手術原定一個多小時就該結束，沒想到術後痛不欲生，意識直到下午才慢慢恢復，同時不忘宣傳YouTube即將上線的新影片，他說：「如果我醒著，你們留言打字我還是會看，現在好一點點，大（家）不用擔心。」粉絲都很擔心他的狀況，對此比莉表示周湯豪是鼻中隔彎曲，看見兒子術後狀況擔心到難以入睡，希望他早日康復。

周湯豪透過唱片公司環球表示因為最近呼吸不順暢，就醫檢查後發現鼻腔瘜肉，因此決定進行微創手術，沒想到手術雖然順利，但疼痛指數卻飆高：「醫生表示是個案，但我痛到眼睛爆血絲、還抽搐發燒，也算滿誇張的。」目前他已出院，接下來的工作暫時不受影響，多謝大家關心。

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