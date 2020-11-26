【東京人壽】容祖兒新歌玩WhatsApp解密　3個電話號碼拆解MV謎題

容祖兒（Joey）相隔一年多，近日推出新歌《東京人壽》，並在Instagram開直播，與歌迷分享創作細節。而MV看似是一段普通的愛情故事，但當中原來暗藏玄機，十分有懸念，故事性相當強，令人會不止看一次。

Joey終於出新歌啦！

WhatsApp密碼宣傳新歌



其實在歌曲上架前三日，Joey於自己的Instagram分享三個不同的電話號碼，樂迷在限時內可發送短訊到此號碼，其實這正是小石及Jojo的電話，而回覆的訊息或錄音可協助拆解整個MV故事。

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歌曲MV由台灣導演黃婕妤（Remii）執導，Joey在事前還參與創作，一起構思如何運用奇幻方式表達。MV中亦看到，畫面會以陀螺貫穿夢境與現實，而MV中男女主角走過的路徑在旁人眼中又似是毫無痕跡，原來主角在現實世界遇到車禍，男主角小石在夢境間與女主角Jojo重回小學尋找時間囊，雖然二人成功找回，但Jojo於夢境同樣遇到車禍，在陀螺停止轉動後，小石才發現Jojo已經離世。

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除了MV、宣傳有小聰明外，令樂迷最驚喜的是，今次容祖兒首度挑戰作曲，並與Dear Jane結他手Howie合作。Joey昨晚邀請Howie參與直播，並透露自己首次作曲的感受：「第一次作曲絕對係一個大挑戰，自《心之科學》同Howie好有默契，亦好鍾意佢嘅才華，希望第一次參與創作嘅歌曲能夠同Howie合作，參與我嘅第一次。寫歌呢段時間經常去Dear Jane嘅band房，有時唔只Howie，Dear Jane其他成員有時都會喺band房陪我一齊哼歌。而Howie就好似一位老師，會用唔同嘅方法令到我輸出靈感，好多謝佢畀我嘅support。」

至於歌詞則交由合作已久的黃偉文（Wyman）負責，他在Instagram上分享填詞靈感，原來故事源自2019年一個在東京旅遊時的預感，當時他認為自己有一段長時間不會再到東京，又指與原定今年舉行的奧運無關：「因為咩原因我未知，絕之我有預感有排唔會再返嚟住，而且係好耐好耐，耐過奧運好多好多⋯⋯」Joey和Howie在一年前已經開始創作這首歌，等到Wyman決定執筆時已經是5月，而交詞後又要多等半年才錄好音，期間更需要透過視像會議隔空錄音，新歌前後用了近一年才正式面世。