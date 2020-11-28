G.E.M.鄧紫棋新MV拍足43小時　首挑戰古裝演花木蘭：捨不得卸妝

G.E.M.鄧紫棋周五（27/11）推出融合中國風的新歌《萬國覺醒》，訴說英雄孤獨卻堅定的覺醒之路。她在MV中更首度挑戰古裝，一口氣演繹三位具時代意義的女性——武則天、花木蘭和聖女貞德，令她拍得不願收工。

G.E.M.推出新歌《萬國覺醒》。

《萬國覺醒》靈感來自中國歷史上唯一一位女皇帝武則天，描述英雄在覺醒之路上的孤獨與堅強。談起創作歌曲時的心情，鄧紫棋說：「我寫這首歌曲的時候一直幻想武則天作為一個女性，是如何背負著不斷的爭議果斷前行。」G.E.M. 特別在歌詞中寫下「英雄來時無名，去時無字」，來表達英雄在成功前都是寂寂無名，死後亦無人能評定其一生功過的感受。在音樂的呈現上也特別巧妙運用不同的鼓聲，配合節奏的轉換，突顯歌曲的層次。激昂的鼓聲，搭配鄧紫棋強而有力的聲音，層層堆疊，喚醒聽者對天命的覺悟。

G.E.M.在MV中挑戰射火箭、耍櫻槍和騎馬等高難度動作，令她忘記倦意，忘記整整兩天總共花了43小時拍攝。當被問到收工當下的心情，鄧紫棋笑稱：「雖然已經徹夜無眠，耗盡體力，但是能不能別這麼快結束我的花木蘭之夢？實在捨不得卸妝呢！」