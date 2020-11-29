全民造星III︱率先披露總決賽舉行細節　花姐：場地都Book咗喇！

近日掀起追看熱潮的ViuTV王牌節目兼真人騷《全民造星III》，剛於周五晚（27/11）播出「第一輪小組對決」最後一戰A1對B3，結果B3一如所料以必勝姿態獲得五盞藍燈，最終彭秀慧組以3比2得分擊敗林二汶組。除了之前5位因為在小組對決敗陣，而遭隊員暗票淘汰的參賽者外（包括Vincent、Dilys、田中、Sobi和T. Max），兩位導師亦確認跟Pony、Christine、Bee、Mishy和阿拼說再見。 按照節目進度，次輪小組對決將於周一晚（30/11）播出，40強參賽者需要爭取30個席位，據了解節目組將會再次實施新賽制，要待節目播出後才知道「新玩法」如何。節目監製「花姐」黃慧君早前接受訪問時，透露《造星III》不會如去年《造星II》那樣臨時加開集數，並已確定總決賽舉辦細節：「場地都Book咗喇！但到底今年（觀眾）坐幾多位都要睇限聚令嘅安排，就算只係坐50%都OK，因為我哋（舉辦總決賽）唔係為賺錢。」而根據主持人強尼的IG限時動態，相信節目已於周六（28/11）進行決賽前最後一次錄影，而其中一位參賽者亦因為在自己IG發布限時動態，意外將自己屬於20強的身份曝光。 撰文：游大東

《全民造星III》剛於上星期播出第一輪小組對決賽事，當中10位參賽者已遭淘汰出局。

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《全民造星III》的監製「花姐」黃慧君日前受訪時指出，已落實於12月26日在九龍灣Star Hall舉行《全民造星III總決賽》。（資料圖片）

強尼周六（28/11）於個人IG發布限時動態，清楚寫明：「 又一年，只剩總決賽了。」相信他是因為完成《全民造星III》總決賽前最後一次錄影有感而發。（instagram.com/ilovemyoq）

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參賽者IG發表限時動態 20強身份意外曝光

一般情況下，《全民造星III》的參賽者需要簽訂保密協議，承諾於節目播出前不可以循任何方式向外「劇透」，而他們所屬的經理人公司職員就算不用簽署這些文件，一樣會自己「醒水」，省得引起不必要的麻煩，所以《全民造星III》由製作、錄影的細節一直保密到家，記者和觀眾都要去到節目播出時才知道劇情進展。不過身為主持人的強尼，周六（28/11）發表限時動態，抒發感受，開首便寫「又一年…只剩總決賽了，慶幸可以給我遇上一群又一群，勤奮努力善良又有夢想的靈魂，因為你們再次提醒我，應抱甚麼態度去處理每一個工作。」相信他提及的，就是《全民造星III總決賽》了，亦即他極大機會在完成常規播放最後一次開廠錄影後，才發表這段感言。

參考今屆賽制，每次小組對決都會淘汰10人，言即這次錄影是20強施展渾身解數力爭「終極十強」的階段，到底有哪些參賽者是20強的一份子？答案竟然在IG找到，事關其中一位參賽者黃劍文（Kimman）同樣於周六發表IG限時動態，只見他用手機拍下鏡前模樣，相中除了他自己外，亦有化妝師和髮型師，而看看那個現場背景，極大機會是ViuTV於九龍灣總台的化妝間。留意黃劍文早已不是ViuTV的合約藝人，沒有必要突然出現於化妝間，加上他發文的時間跟強尼差不多，故此相信他就是20強的參賽者之一，當然亦有可能他已出局，只是為20強參賽者演出助陣才現身。如果屬於前者，他能否更進一步殺入12月26日舉行的總決賽，就要留意節目播出。