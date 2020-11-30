張敬軒尾場三度安歌首唱網遊主題曲《雪花抄》：特登叫Johnny寫譜

張敬軒一連八場於紅館舉行的《張敬軒╳香港中樂團盛樂演唱會》，昨晚（29/11）來到尾聲。軒仔在第二章節換上白色長裙，戴上2.5米長假髮，先唱出《無忘花》及《追風箏的孩子》。談到身上服裝時，他笑指：「呢part嘅造型，曾經有報紙話係着咗一件古代女裝上嚟，而我媽咪第二日就問我做乜扮菩薩，之後我啲姨媽姑姐就問我係咪扮嫦娥。我都未見過嫦娥咁長頭髮嘅！」其後又緊接演唱《披星戴月》及《青春常駐》。

軒仔這身打扮，卻被家人指在扮嫦娥和菩薩。（梁碧玲攝）

踏入第三部分，軒仔換上一身白色西裝，先後獻唱《悔過詩》、《情歸何處》、《孤單公園》、《空手而來》及《百年樹木》，並再次拉起軟尺，在與觀眾接觸時保持1.5米社交距離，不過軟尺時而不敵地心吸力而掉下，令軒仔顯得有點驚慌失措，場面十分搞笑。談起今次演唱會有許多獨立位置的門票都賣出，軒仔直言在場有不少識貨之人：「我今晚要特別多謝坐單丁位嘅朋友，唔緊要㗎，可能我下一個演唱會，你就可以一拖幾，唔係，一拖一咁嚟睇我嘅演唱會。一拖幾可能係講緊同埋啲小朋友呢！」

軒仔聲稱軟尺已經修理完畢，不會再變「軟仔」。（梁碧玲攝）

在第四部分，軒仔就穿上一件Alexander McQueen黑色露背裝亮相，先後演繹《故園花茶》及《笑忘書》，他指在今次演唱會上穿上這件服裝，正是挑戰自己的性感尺度：「呢件大露背衫算係喺我演唱會史上露得最多肉嘅一件，大家今晚有福啦！我嘅背脊一日比一日滑，因為我食得一日比一日清淡，希望下次演唱會可以練到有背肌畀大家睇下。」

在演唱《桃色冒險》時手上拿著一把GUCCI黑色羽毛扇，不過表演完後，軒仔在台上咳了兩聲，令觀眾十分擔心，他解釋：「尾場連煙花都勁啲嘅！」得悉今晚MIRROR其中四位成員AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）亦在觀眾席後，他笑指：「喺佢哋面前跳舞，我真係覺得有啲班門弄斧，但係我話畀你哋聽，呢隻舞真係唔係個個都識跳。你知唔知我喺邊度學返嚟？我屋企個『遮遮』呀！」原來這段舞蹈，是「參考」工人姐姐在家打掃時的畫面。

張敬軒演唱會︱着McQueen露背裝唱《桃色冒險》 羽毛扇值6位數？

軒仔笑指自己在MIRROR面前跳舞是班門弄斧。（梁碧玲攝）

+ 3 + 3 + 3

以往每次Encore，大會都準備一段影片預告，今晚亦不例外。影片播放後，軒仔再次穿起早餐圖案衛衣，並為樂迷送上驚喜。席間軒仔看到王菀之，就在台上說：「最近係佢嘅結婚周年紀念日，我好耐冇見佢啦，我好掛住佢呀，王菀之，你終於都嚟咗啦！」除了演唱《只是太愛你》、《騷靈情歌》、新歌《見或不見》及《櫻花樹下》外，亦在現場首度演繹網絡遊戲「跑Online」主題曲《雪花抄》。他指：「由當年我錄完音，直到今日為止，我一次都冇唱過。但係，為咗畀返少少驚喜大家，我特登噚晚叫Johnny（Johnny Yim，嚴勵行）幫我寫譜同埋做曲。」

看到Ivana，軒仔不忘向老友打個招呼。（梁碧玲攝）

與過往7場不同，今晚觀眾特別熱情，在既定Encore環節完畢後，仍有不少樂迷在場大叫Encore。相隔一分鐘左右，軒仔再度從舞台上升起，並以《Hurt So Bad》完結，又指：「祝大家健康、平安，多謝大家畀咗我十分難忘嘅8個晚上，我同公司都好感激大家，希望我哋好快會再見。」此時有部分觀眾仍未願意離開，並在場邊繼續喊Encore。過了數分鐘，軒仔從舞台旁邊的通道走出來，觀眾紛紛湧到離舞台較近的坐位。

軒仔直言今次是第一次要三度Encore，又對歌迷指：「點解你哋仲唔返去呀！大家，我唱多一首之後就返去休息啦好嗎？」待觀眾坐好後，軒仔又與觀眾深情告白：「我知道大家等咗好耐，今晚入得嚟呢度嘅，全部都係好愛錫我嘅人，好多謝大家嘅厚愛。呢兩日疫情好嚴重，好希望大家可以齊心抗疫，喺疫境中可以平安，我要見到大家健健康康咁參加我下一個演唱會。真係要開演唱會嘅時候，先可以踏踏實實咁見到大家嘅支持同埋鼓勵。千言萬語，其實喺短短三個鐘頭入面講唔晒，我淨係想同大家講，我有嘅所有嘢都係你哋畀我。」最後軒仔唱完《餘震》後，觀眾才陸續散去，演唱會在晚上約11時25分正式完結。

有歌迷留守到最後一刻。（梁碧玲攝）