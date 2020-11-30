【張敬軒演唱會】尾場服飾逐件睇　軒媽竟然話白裙長髮似菩薩？

一連八場於紅館舉行的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，於昨晚（29/11）完滿結束。適逢最後一晚與樂迷見面，軒仔在演唱會上亦與樂迷介紹經合作已久的造型師Constance Lee設計，在音樂會上所穿的4套服飾。

軒仔開場時穿上黑色珠珠長皮褸，戴著有雉雞尾的黑帽閃亮登場。他解釋這件衣服靈感來自《霸王別姬》中，項羽回營時的情感：「由於嗰仗並唔係好順利，所以大家會見到，本身會有兩條雉雞尾，依家就得返一條。而我哋亦都將京劇服飾上面嘅珍珠改繡喺成套衫上面，證明佢都係雖敗猶榮。」這件衣服由本地時裝設計師Kit Wan Studio負責，由於身上每一顆珍珠都是人手釘上去，而布料亦經過3D打印技術加工，整件衣服需要超過200小時才能完成。

至於第二部分的白裙和長假髮，軒仔就透露自己曾被媒體指穿著古代女裝獻唱，更一度被親戚誤會：「繼我媽咪第二日就問我做乜扮菩薩，去到第四日開始，我啲姨媽姑姐就問我做乜扮嫦娥。我都未見過嫦娥咁長頭髮嘅！」這件白色長裙出自另一本地時裝品牌Demo Fashion，而頭上2.5米長的假髮由Ritz Lam設計，由真人頭髮接駁而成。軒仔解釋，這套衣服希望表達出《紅樓夢》中賈寶玉和林黛玉一段無結果的愛情。他說：「古人嘅愛情成日都係可歌可泣嘅，其實可能係因為現代人喺生活當中有太多嘅考驗，太多嘅誘惑或者諗法。」

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不論是第三部分的白色西裝，還是第四部分的黑色露背裝，都是來自Alexander McQueen。其中有留意頭場服裝的歌迷或許會發現，軒仔在第二場已經將第四部分的黑色晚裝改成昨晚所穿的黑色露背裝。軒仔雖然沒有透露箇中原因，但他談到在第一晚後，為了一位恩人及伯樂而決定更換新服裝，而這位恩人就是老闆楊受成。而在《桃色冒險》中手握著的GUCCI羽毛扇，軒仔指售價達6位數，難怪他表演過後就馬上將羽毛扇交給工作人員保管。