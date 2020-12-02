2020 Spotify流量排名出爐　組合數據Dear Jane力壓BLACKPINK

每逢踏入12月，音樂串流平台Spotify都會為用戶整合2020年聽歌習慣，用數據列出自己今年最愛的歌曲及歌手誰屬。Spotity今日（2/12）亦公佈《2020香港總回顧清單》，列出最高串流量歌手、專輯、歌曲及播放清單等排名。

陳奕迅連續第5年成為Spotify香港區最高串流量歌手。（資料圖片）

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在最高串流量歌手方面，近日推出新歌的陳奕迅（Eason）擊敗周杰倫、防彈少年團（BTS）及張敬軒等，連續第5年成為香港區最高串流量歌手。歐美樂壇天后Taylor Swift成為本地最高串流量女歌手，容祖兒（Joey）及G.E.M.鄧紫棋就分別位列第二及第五。在組合方面，本地單位就只有Dear Jane上榜排第二，BTS就成為最高串流量組合。

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至於專輯方面，張敬軒的《張敬軒 是時候…》成為香港最高串流量專輯，在五強名單中亦有Dear Jane《Infinity & Eternity》及容祖兒《Hopelessly Romantic Collection》。然而，雖然Dear Jane今年的大熱作品《銀河修理員》成為香港最高串流量歌曲，但在五強中就只有這一首廣東歌。其餘四首歌包括八三夭《想見你想見你想見你》（台劇《想見你》片尾曲）、Camila Cabello與Shawn Mendes合唱的《Señorita》、Maroon 5《Memories》及The Weekend《Blinding Lights》。

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