暖男爸爸︱鄭中基憑主題曲殺入叱咤最後五強：歌迷話我啲歌太慘

鄭中基（Ronald）憑剛大結局的劇集《暖男爸爸》主題曲的《My Only One》打入叱咤最受歡迎男歌手5強，Ronald 直言好開心《My Only One》咁受大家歡迎，多謝Fans的支持。

鄭中基（Ronald）憑剛大結局的劇集《暖男爸爸》主題曲的《My only one》打入叱咤最受歡迎男歌手5強。

由西班牙歌曲改編而成的《My Only One》 ， 歌詞以愛為題，Ronald表示：「首歌描述嘅愛 ，係多方面的愛；唔同時間、遭遇、經歷、困難，如歌詞所言，就算好似齋啡咁苦只要係你愛嘅人畀你飲，會覺得好甜！同埋所指嘅愛人可以係好朋友、家人，最緊要係你發掘到你愛同愛自己嘅人！」

Ronald的慘情歌深入歌迷的心，如此Sweet的歌，他也覺得是很少有。「我想唱一啲開心嘅歌，當聽到呢首原曲時，監製覺得係我比較少唱嘅曲風，而聽完大家都好鍾意，所以就改編咗呢首歌；錄《My Only One》時，係諗住一啲好Sweet 既畫面，慶幸首歌嘅歌詞，已經好容易帶動到情緒！無可奈何我把聲唱歌畀人感覺好似好慘，所以首歌錄咗兩次……監製覺得頭一段都係需要再放重Sweet嘅感覺，加上大家咁耐冇聽過我嘅新歌，再錄嗰時特別注重唱腔、尾音、咬字，點都要唱到啱Feel為止！」

《My only one》由西班牙歌曲改編而成。

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Ronald原意想出新專輯時，才一次過將幾首新歌送俾大家，但遇上《暖男爸爸》需要一首sweet的主題曲，大家一拍即合，而緊接住，Ronald透露還在錄新歌。「手頭上處理緊嘅呢首叫《玩咗先至瞓》都係開心歌！至於點解有呢個概念，就要問填詞人陳少琪，哈哈！可能係佢聽完呢首歌覺得應該係要咁……又或者係覺得大家都抑壓咗好耐，需要時間放鬆，就填咗呢隻歌嘅歌詞。」

而提及點解想唱開心歌，Ronald自爆今次先推兩首開心歌原因是找數！「之前曾經應承過歌迷我會唱開心歌畀大家聽，因為好多歌迷都話我啲歌太慘，次次都係失戀先至去唱K唱；但熱戀嘅時候就冇乜個可以比佢哋唱，所以唱開心歌其中一個原因係找數！不過接住其實都有一首慘情歌會製作，亦會有電影主題曲，都係慘慘地……所以今次就先帶兩首開心歌畀大家聽 ，先甜後苦啦！」