東京人壽︱容祖兒主動提出北京再錄音　監製舒文：唔敢叫你錄多日

容祖兒（Joey）日前推出新歌《東京人壽》，身處北京工作的她，在9月更需要與監製舒文透過視像會議遙距錄音。早前Joey在社交媒體公開有關片段，分享箇中細節。影片中亦聽到Joey清唱新歌，經理人霍汶希（Mani）亦在Instagram留言指：「這首歌清唱也很好聽呢。」

容祖兒不時在內地綜藝節目及晚會亮相，目前身處北京，而《東京人壽》的錄音工作需要在北京進行。（影片截圖）

據Joey在IG所指，他和舒文在香港已經錄過12個session，但效果一直未如理想，當中高音的位置更令Joey「喉嚨開叉咁滯」，在保護聲帶下，最後只能暫緩錄音計劃，等待適當時機再續。舒文在IG分享片段時，亦透露Joey非常著緊成果：「記得妳聽《東京人壽》Day 9的version時，當時我知道這首歌妳仲有headroom可以在（再）做好啲，但是就算同妳咁熟都未必夠膽叫你錄多一天。但妳自己卻說：『我諗我要重錄過好多位置，宜家明多啲要點做⋯⋯』」

舒文身在香港，只能透過視像會議監控錄音過程。 (資料圖片)

在Joey遠赴北京公幹後，她的聲帶逐漸復原，團隊亦有意再次錄製《東京人壽》，但由於疫情關係，舒文未能一同前往北京。音樂總監陳永明在IG透露，在同為音樂人，身在北京的兒子陳子龍協助下，才能促成這次遙距錄音：「我們用盡方法找了全北京只有這家Tweak Tone Labs Studio（位於北京市西城區北部）網路最穩定，有齊我們想要的咪和gears，加上配置埋可以俾我們兩地同步錄音的軟件，咁啱子龍又喺北京可以幫手錄音，所以成件事就咁發生了！」過程中子龍負責操作儀器，舒文就在工作室監控錄音工作，最後三人順利突破地域界限，完成這次錄音，整個製作過程足足花將近一年才完成。

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《東京人壽》同時用上在香港及北京錄製的部分完成，舒文形容Joey對新歌慢熱，認為今次錄音順利是因為她順利突破樽頸位：「每次俾你同隻歌friend咗之後，就會衝破某一個樽頸位，像超級薩瓦（撒亞）人一樣，唱出一種3至4分鐘的穿透力，時間停頓⋯⋯咁我係玻璃對面就可以橋（翹）起雙手乜都唔使做！」Joey亦指科技進步才成就這次錄音：「科技令我們距離變得很近，試問十年前這個錄音又怎能這麼順利完成？所以我更希望厲害的醫學和科技能更有效令我們全世界快點回到正軌，過著幸福健康的生活。」

Joey非常投入！

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