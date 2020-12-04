試當真惡搞《哪裡只得我共你》MV　網民留言獲Dear Jane親自回應

Dear Jane在2016年推出「現代愛情三部曲」，當中高小曼（袁澧林飾）及陳浩然（胡卓希飾）的愛情故事吸引不少樂迷，而首部曲《哪裡只得我共你》亦在今年Spotify「香港最高串流量本地歌曲」中排第22位，證明仍有不少樂迷對這首歌念念不忘。

4年前的《哪裡只得我共你》絕對稱得上是Dear Jane的代表作。（MV截圖）

近期成立的YouTube頻道「試當真」，在昨晚（3/12）上載一段惡搞《哪裡只得我共你》的MV，片中更邀得4年前的女主角袁澧林（Angela）重現經典。他們亦將歌名改為《哪裡只塞駿業里》，邀請填詞人梁栢堅一起改詞，表達觀塘區塞車情況嚴重，通過巴士、小巴等交通工具往返觀塘的打工一族，一句「班觀塘人／未放工／就已經／心傷透」，就說出了他們的心聲。

觀塘區塞車情況的確十分嚴重。（「試當真」影片截圖）

惡搞版MV參考部份原作的橋段，一開始Angela跑往後巷、到男主角途中在觀塘騎電單車，到最後他在後巷向Angela介紹自己，這些經典鏡頭都以另類方式重新演繹。只不過當男主角想與Angela夾錢乘的士時，Angela回應的聲音卻以男扮女聲方法配音，令不少觀眾嚇一跳。有網民要求推出現場收音版，讓觀眾真正聽到Angela原聲。

點擊下圖觀看《哪裡只塞駿業里》有幾似《哪裡只得我共你》：

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另外，亦有網民在YouTube「詢問」Dear Jane新專輯有沒有這首歌，沒想到Dear Jane卻親自回覆，更趁機用新歌《未開始已經結束》宣傳新碟：「今次無，下次可能有，歌名可能叫《未開始鴻圖道》、《駿業里已經結束》。」