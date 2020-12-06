RubberBand極具心思的5個唱片封面　新碟轉設計師佈滿隱藏意義

RubberBand第9張大碟《i》日前面世，新碟繼續沿用英文字母順序命名，封面以大象為設計概念。樂迷從碟名上就能看到他們的心思，這張「I字碟」本來叫「island」，象徵以大家身處的香港出發，後來決定改為「我」英文「i」後，碟名又可以用感歎號「！」解讀，意指聚合每個人的力量，在逆境下同樣能令世界為之驚歎。

封面上的大象原來是代表他們製作專輯時「瞎子摸象」的概念，即使更換了設計團隊，《i》的收藏價值絕對不比前作《Hours》差。（唱片封面）

今次專輯設計從過往御用的設計師Kenji Wong改為細So（蘇耀宗），雖然製作班底有變，但它的收藏價值絕對不比前作低。《i》封面上大象的設計吻合專輯「瞎子摸象」的概念，配合歌詞簿的設計，封面隨著移動歌詞簿位置，就會看到不同形象的大象，而內頁亦會看到「i」和「！」交替出現，就如他們在這次專輯與爵士大樂隊合作，嘗試平衡樂隊流行音樂及爵士樂風格的一場音樂實驗。

《i》專輯由細So負責設計。（細So Instagram圖片）

RubberBand成軍後先後加盟金牌大風及寰亞兩間唱片公司，即使在2016年轉為獨立樂隊，他們在製作實體專輯的投入程度有增無減。不論你們是否RubberBand的歌迷，以下4張專輯都值得好好收藏：

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