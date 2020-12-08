全民造星III｜學員演唱盧凱彤《還不夠遠》　林二汶錄影中途爆喊

ViuTV皇牌節目《全民造星III》剛於周一晚（7/12）播出「40進30」最後一集，前四局分組表演，A組和B組戰成2:2平手，需要透過「終極生死戰」定輸贏。A組導師林二汶決定以盧凱彤（Ellen）的《還不夠遠》迎戰，希望學員向評判唱出自己在《造星III》的路「還不夠遠」，展示要全部人一起晉級的決心，亦是以另類方式向這位昔日戰友致敬，寄託無盡思念。

林二汶希望A組透過Ellen的《還不夠遠》背水一戰。（梁祖堯Facebook圖片）

未知是否想起與Ellen相處的畫面，表演剛剛開始時，二汶就已經眼濕濕，到中段更是忍不住哭，就連評判之一的梁文禮在表演過後都流下男兒淚。不過這份真誠卻無法打動所有評判，最後A組在生死戰以4:1落敗，令隊內只剩下11名成員。

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說起Ellen，其實前年曾為《Good Night Show全民造星》擔任評判，並曾經在節目中大讚姜濤有前途，亦稱讚陳卓賢靚聲，更要求他即席演唱《Desperado》。至於《還不夠遠》這首歌，為盧凱彤於2017年在台灣拿下「第28屆金曲獎」的「最佳編曲人獎」，當時她在Facebook感謝製作人蔡德才：「他從我15歲就一直培育我成為一個任性狂野的音樂人，在這首前奏跟尾奏都像發瘋般甩吉他的歌裡，他讓我任意起舞！」