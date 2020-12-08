女團Super Girls有共識各自單飛　兩年沒推出新作近日突傳將拆夥

香港女子組合Super Girls（SG）於十年前成軍，成員有Aka、Cheronna、Yanny、Jessica及Heidi，並於2012年正式出道。雖然早年曾紅過一時，但近年成員各自單飛，兼且因疫情而工作量大幅減少之下，外界盛傳SG即將拆夥。

近日盛傳香港女子組合Super Girls將會拆夥。

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據悉，近年成員們各自單飛，組合已名存實亡。如Cheronna和Aka主攻樂壇；Yanny則簽約古天樂的電影公司旗下，也為ViuTV劇集《地產仔》演出，朝演員路進發。而Heidi則轉型做時裝達人；Jessica於無綫主持旅遊及煮食節目，做主持之外，更傳她約滿後會專注個人品牌發展。

Super Girls經理人否認拆夥消息。

另外有指，疫情令以SG名義的工作完全歸零，自2018年SG推出過《睡衣派對》後便沒有新作品，最近一次合體也是去年12月的事，故SG將拆夥之消息滿天飛。惟經理人否認拆夥消息，指雖然成員有共識要各自發展，但未來有合適的工作都會再次合體。

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