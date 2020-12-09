叱咤2020｜MIRROR《IGNITED》不敵Solo歌　無緣我最喜愛歌曲12強

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在今個星期進入第三階段投票，由網民從今年上榜歌中挑選屬於自己的年度之歌，選出「我最喜愛的歌曲」最後十強。

商台亦在今日（9/12）率先公布12強名單，讓樂迷了解最新戰況。

其中MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer）都有個人單曲入圍，但團歌《IGNITED》卻在12強止步，難道MIRROR成員的個人魅力更勝團隊？

MIRROR成員姜濤、陳卓賢及柳應廷分別有《蒙著嘴說愛你》、《正式開始》和《水刑物語》入圍12強，但團歌《IGNITED》出局。（資料圖片）

「鏡粉」情願各自為偶像造勢

《IGNITED》曾打入周二（8/12）公布的「我最喜愛的歌曲」15強，卻無法更上一層樓，而粉絲在社交媒體的留言區亦只各自為隊內成員的單飛歌造勢，只有極少數「鏡粉」留意到團歌出局的現象。事實上，單計姜濤《蒙著嘴說愛你》MV在YouTube上的瀏覽次數，就已經比《IGNITED》兩個版本MV的總點擊次數多3倍。既然團歌吸引力較單飛歌低，當成員開始作個人發展，身為支持者亦會用手上一票支持自己的偶像，而MIRROR最後所得的票數亦會較少。

從留言區反應來看，MIRROR要12個人一起拿「我最喜愛的歌曲」，難度非常大。（商業電台Instagram圖片）

周國賢容祖兒仍有奪獎機會

12強名單的另一焦點就放在周國賢（Endy）和容祖兒（Joey）身上，前者與ToNick合唱的《時間的初衷》，而後者近期才推出新作《東京人壽》。雖然他們已經錯過競逐「我最喜愛的男、女歌手」的機會，但兩首歌都趕及在限期前（即第49周）上榜，保留爭奪「我最喜愛的歌曲」的最後希望。其中前者留在12強名單內，而後者雖然跌出名單以外，但仍屬於15強歌曲之一。雖然目前投票尚餘不足兩日時間，但在樂迷陸續投票下，結果極有可能在一夜之間出現變化。

周國賢與ToNick為《一秒拳王》合唱的主題曲《時間的初衷》都是上榜歌，合乎爭奪「我最喜愛的歌曲」資格。（《一秒拳王》劇照）

《東京人壽》趕及在限期前上榜，Fans有得投票畀Joey㗎！（資料圖片）

點擊圖輯，睇睇目前12強走勢：