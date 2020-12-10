【樂評】Dear Jane新碟《Limerence》　鋪排6年三部曲最終章出爐

樂隊Dear Jane近日推出全新大碟《Limerence》，完成今年音樂事業上的目標。專輯內有11首歌，除了今年大熱的《銀河修理員》，及另外兩首派台歌《哀的美敦書》和《最後一間唱片舖》外，亦有5首未派台新歌及3首英文歌。喜歡Dear Jane今年派台歌的樂迷或許沒想過，這3首歌只是這張專輯的前菜。

Dear Jane今年的目標很簡單，就是推出情歌大碟《Limerence》。（資料圖片）

網民談起《Limerence》中最喜愛的歌曲，居然只有少數人談起今年已經派台的3首歌《銀河修理員》、《哀的美敦書》和《最後一間唱片舖》。（Dear Jane Instagram截圖）

未曝光新歌更受歡迎

《銀河修理員》成為今年Spotify香港最高串流量歌曲，足以證明它非常受歡迎。不過在新碟推出後，當Dear Jane再問歌迷最愛哪一首歌曲，只有少數網民依然鍾情於這首歌。而與「巨聲幫」王嘉儀（Sophy）合唱，即將派台的《給防護罩一吻》，正是不少樂迷選擇之一。

Dear Jane邀得近年主攻台灣樂壇的獨立女歌手王嘉儀（Sophy）合唱《給防護罩一吻》。(資料圖片)

《給防護罩一吻》由林寶填詞，歌詞講述一對戀人在熱戀期間被眼前的口罩遮擋，疫情下只好退而求其次，彼此隔著防護罩親吻。用字上非常貼題，從第一句「一張膠板已隔著我」，到「無端想把我防護罩揭開」、「親親那細菌武器」、「有種暖氣／度量衡計不了你」等，都是當今疫情下的寫照。若然這首歌放在今年疫情爆發期間派台，相信會比《銀河修理員》更受歡迎。

《給防護罩一吻》的歌詞非常貼題和貼地，若放在今年派台，相信反應會比《哀的美敦書》和《最後一間唱片舖》更好。（Dear Jane Instagram影片截圖）

同樣由林寶填詞的《世上唯一雙細胞》，亦是不少忠實歌迷的心頭好。歌詞以單細胞及雙細胞的分別，突顯一對戀人形影不離的感覺。作為全碟中最後一首歌，記者認為有點可惜，若然將這首歌放在《哀的美敦書》前，整張專輯就可以從愛情萌芽、熱戀、分歧、失戀到放下這個順序鋪排，並在末段以《朋友區》和《未開始已經結束》交代追求過程中的種種遺憾。

將《世上唯一雙細胞》放在《最後一間唱片舖》英文版《Just Another Night In Central Euphoria》之後，聽起來像是演唱會Encore部分最後一首歌。若然放在《哀的美敦書》前，就能將一條愛情時間線呈現得更完整。(資料圖片)

《不明來電》：鋪排6年的三部曲最終章

《Limerence》有6首歌由結他手Howie填詞，而喜愛Dear Jane已久的歌迷，相信會十分期待《不明來電》。原來這首歌與6年前的兩首派台歌，收錄在2014年EP《Dear Jane》的《一去不返》，及2016年專輯《101》的《最後一次》構成三部曲，雖然三首歌都收錄在不同專輯，但故事同樣講述如何放下一段感情。

相隔6年，Howie終於完成《一去不返》三部曲最終回。（《一去不返》MV截圖）

首部曲《一去不返》中的一句「終於知一去不返這個道理」，說出主角接受與對方分手的事實；次部曲《最後一次》就用一晚時間讓自己掛念對方最後一次，往後忘記傷痛重新出發。而最終章《不明來電》，卻講述主角受到前度的短信，令自己再次憶起過往一起相處的時間，才發現自己根本未能放下舊戀情。

說起《一去不返》最終章，大家會以為是主角已經徹底忘記一段戀情，但《不明來電》一句「不需海深天闊地厚／只需可偶爾地回眸」，就知道主角根本未能放下舊戀情。（Dear Jane Instagram影片截圖）

過往Dear Jane曾推出「現代愛情三部曲」，從《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》，再到《經過一些秋與冬》，成功吸納不少喜愛歌曲MV的粉絲。可惜這次Howie所寫的三部曲，相隔的時間實在太久，部分樂迷或要查看文案才記起箇中關係。不過，記者依然推介各位讀者先聽《一去不返》和《最後一次》，及後再聽《不明來電》，就會明白忘記舊愛絕非易事。