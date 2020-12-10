【女人俱樂部】影射張國榮譚詠麟歌迷鬥爭　王敏奕險同陳嘉寶反面

曾在2014年播映的無綫劇集《女人俱樂部》（又稱M Club），由今個星期起緊接《天幕下的戀人》及《最美麗的第七天》於凌晨12點半深宵時段播放。劇集以主角年輕時回憶作為賣點，觀眾隨著劇情，有機會懷緬昔日追星時的一點一滴。而第一集年青時的巫小詩（陳嘉寶飾）和朱莉（王敏奕飾）初相識的一幕，正正影射80年代張國榮和譚詠麟兩派歌迷的鬥爭。

在《女人俱樂部》中，觀眾不時都會聽到譚詠麟、中森明菜等一代巨星的歌曲。（影片截圖）

劇中朱莉是張國榮的粉絲，不過為與小詩做朋友，就冒認是譚詠麟忠粉，但這件事後來卻被小詩識破，令她非常生氣，更差點絕交。幸好，小詩生氣的原因並非出於偶像鬥爭，是朱莉不向自己坦白。以為做戲咁做？當然不。熟悉本地流行文化歷史的人的都知道，80年代，張國榮和譚詠麟最紅的時候，兩班粉絲不但做不成朋友，更會互相抹黑，甚至在日常生活中都為偶像大打出手，例如在茶餐廳食飯，都可能遇到其中一方的歌迷，繼而因為聽到另一班粉絲講起自己的偶像不是而大打出手。

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今年譚詠麟在亮相內地綜藝《誰是大歌神》時，再被其他嘉賓問起當年是否與張國榮不和，他堅稱二人私底下是好朋友：「其實有時候他會過來說『你看報紙上又這樣寫，怎麼搞呢？』沒有東西給他們（傳媒）寫，銷量都不會上升嘛！」他認為年輕歌迷或不懂分別傳媒消息真偽，只要媒體用文章挑撥情緒，他們就會起哄。如果二人私底下交惡，在1999年又怎會一起合唱《幻影+霧之戀》？